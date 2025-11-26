羅志祥驗DNA 與經紀人孩子沒有血緣關係

羅志祥經紀人小霜曬出兒女與小豬的親子鑑定報告，顯示「親子關係機率為0%」。(記者陳奕全攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥與陪伴他20多年的經紀人小霜關係交好，他也對小霜的一雙兒女視如己出。未料網路上卻屢傳不實消息，影射他與小霜孩子之間的關係，對此，小霜今天曬出兒女與小豬的親子鑑定報告，顯示「親子關係機率為0%」。

小豬所屬經紀公司前陣子才發出聲明：「網路上大量傳播關於本公司旗下藝人羅志祥先生婚姻與子女狀況等不實訊息，已對社會大眾造成嚴重誤導。」並強烈譴責相關惡意造謠與言論。

今天小霜再度PO出親子鑑定報告書，表示：「雖然他們沒有血緣關係，小豬給了他們滿滿的愛，補足他們缺少父愛的那一塊，讓他們在成長的過程中不會感到自卑。謠言止於智者，證明給你們看。」以科學證據打臉不實爆料。

