羅志祥驗DNA！鑑定結果「機率0％」不是經紀人孩子爸

根據親子鑑定報告，羅志祥不是經紀人小霜孩子的生父。(圖/微博@小霜、FB@羅志祥 SHOW)

男星羅志祥（小豬）合作逾20年的女經紀人小霜，未婚育有一雙兒女，愛小孩的羅志祥，成為小霜兒女的乾爹。沒想到近期遭陸網影射，羅志祥是孩子的生父，逼得所屬工作室發函澄清。今(26日)，小霜公布兒女和羅志祥的親子鑑定報告，證明三人毫無關聯。

小霜在微博貼出兒女、羅志祥一起去驗DNA的照片，以及親子鑑定報告書，結論寫著：「本鑑定依據孟德爾遺傳法則進行兩方比對，於20組STR基因中有8組基因型不符，故可以排除檢體編號(略)。其綜合親子指數(CPI)為0，親子關係機率(PP)為0%。」以此證明兒女和羅志祥確實沒有血緣關係。

小霜帶孩子接受親子鑑定，證明和羅志祥無血緣關係。(圖/微博@小霜)

親子鑑定書可證明，羅志祥和小霜兒女沒有血緣關係。(圖/微博@小霜)

小霜表示：「雖然他們沒有血緣關係，小豬給他們滿滿的愛，補足他們缺少父愛的那塊，讓他們在成長的過程不會感到自卑。」最後，她向造謠的陸網友喊話：「謠言止於智者證明給你們看。」

其實在本月20日，羅志祥工作室就PO嚴正聲明，表示最近有大量關於羅志祥婚姻和子女狀況等不實訊息，透過網路發酵，對社會公眾造成嚴重誤導，還讓非公眾人物及未成年者遭受無端猜測，「影響非常惡劣」，已構成蓄意侮辱和誹謗。羅志祥工作室澄清，這些均屬不實訊息，要求造謠者刪除相關侵權內容，否則不排除提告、追究法律責任。

