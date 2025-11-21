羅志祥驚傳結婚生子？經紀公司出面喊告不忍了 「聲明全文」曝光

記者陳宣如／綜合報導

曾被封為「亞洲舞王」的羅志祥（小豬），近期因推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》而備受關注，相關訪談內容再度讓外界聚焦他與合作超過二十年的經紀人小霜之間的長期工作關係。小霜育有一雙兒女，羅志祥過去受訪時曾談及「我會把她的小孩當作自己的小孩」，外界因此長期對兩人私下互動產生討論。然而，正因相關關係受到關注，網路上也頻繁出現針對羅志祥婚姻與子女狀況的不實訊息，引發羅志祥工作室於昨（20）日發布正式聲明澄清。

羅志祥（小豬），近日被傳出結婚生子等不實資訊，經紀公司發布嚴正聲明，並採取法律措施。（圖／翻攝自羅志祥 SHOW臉書）

根據聲明內容，工作室指出近期「網上大量傳播關於本公司旗下藝人羅志祥先生婚姻和子女狀況等不實訊息」，強調相關內容已被大範圍擴散與引用，造成社會大眾誤導，「更導致相關非公眾人物及未成年人遭受無端猜測」。工作室表示，該類資訊屬「惡意截取拼接和肆意歪曲而成」，已構成蓄意侮辱和誹謗，嚴重侵犯羅志祥及相關人士的合法權益。

羅志祥工作室於昨（20）日發布嚴正聲明澄清。（圖／翻攝自羅志祥工作室微博）

羅志祥工作室強調，目前正控告所有參與生產及傳播該類不實訊息的網路用戶及媒體，並要求「立即刪除相關侵權內容，停止一切侵權行為」，同時提醒各平台及網路使用者應遵守法律規範。並且表示將對惡意製造和傳播不實訊息、引導輿論的網路使用者採取必要法律措施。最後更重申公司將持續透過合法途徑維護藝人權益，「對一切侵權及違法行為均將堅決追責到底，絕不姑息」。聲明發布後，不少網友留言表示支持羅志祥應合理維護權益，也有人呼籲社群平台加強管理，避免未經查證訊息再度擴散。

