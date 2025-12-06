羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係

記者鄭尹翔／台北報導

藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。

羅志祥出席新書記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

羅志祥出席新書記者會時也回應此事，語氣無奈但態度堅定。他表示，孩子是無辜的，看到網路上各種不實揣測一路延燒，自己與經紀人都不希望小朋友在毫無理由的狀況下被牽連。「經紀人說想去檢測，是想保護孩子，那我當然會配合。」他透露，檢驗當天看見小朋友抽血感到十分心疼，「整個過程我幾乎沒講話，只覺得為什麼社會會變成這樣，為什麼可以傷害到孩子。」

對於外界不必要的揣測，他呼籲網友在發言前多一分同理心，「不要輕易用一句話就影響一個家庭，更不要攻擊無辜的小孩。」他也強調，小霜多年來是他最信任的夥伴，而他與孩子之間的情感，單純就是乾爸與乾兒女的關係。隨著親子鑑定結果曝光，此次流言也正式劃下句點。羅志祥與小霜皆盼外界能停止對孩子的猜測，讓家庭回到平靜的生活。

