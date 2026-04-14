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羅志祥驚傳「在家中猝死」？消息瘋傳逾450萬次 網怒轟：為流量離譜造謠
羅志祥出道近30年，憑藉精湛舞技在華語樂壇獨佔一席之地，2006年推出代表作《精舞門》後，更被封為「亞洲舞王」，不僅連續多年稱霸唱片銷售榜，也曾在熱門節目《這就是街舞》中擔任導師，唱跳實力備受肯定。然而，近日網路上卻突然出現關於他的死訊，令粉絲相當著急。
抖音瘋傳離世假消息
一名網友在抖音發布羅志祥照片，並寫下「今日羅志祥在家中猝逝，被發現時已為時過晚，經紀人緊急送醫，後續宣告不治」，甚至以經紀人名義發出聲明，該則貼文迅速擴散，累積超過450萬次瀏覽。由於該帳號之前散播多起類似謠言，包括吳奕帆獄中身亡、Toyz因舊傷復發過世、王Aden離世以及瘦子巡演期間遭遇不測等，內容離譜荒謬，由此推測羅志祥死訊也是捏造。
對於假消息延燒，中國網紅推手圤智雨公開發聲，直言一開始看到羅志祥猝死的說法感到不可置信，進一步查看後更怒批該帳號惡意造假，痛斥這類內容毫無底線，只為了博取流量。
網友群起撻伐 怒轟造謠行為
相關貼文曝光後，也引來大批網友不滿，紛紛留言抨擊散播不實訊息的行為。有網友直言應該追究法律責任，也有人指出，類似「假死訊」的帳號其實早已存在，部分甚至透過累積粉絲後轉賣帳號牟利，導致假消息層出不窮。整起事件再次掀起對網路謠言與平台管理機制的討論。
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