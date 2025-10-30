羅志祥驚爆「投資慘賠大筆金額」 怒與對方絕交：學到一課

羅志祥30日出席〈做伙〉MV特映會。鄒保祥攝

羅志祥今（30）日出席閩南語新單曲〈做伙〉MV特映會，他在劇飾演慘遭詐騙的底層打工族，問起現實生活有沒有被騙過錢的經驗？他表示自己從不借別人錢，除非對方是家裡急用，曾有朋友為了母親生病向他借50萬，他事後也沒有向對方討回。但提到投資，他坦言曾聽信友人的話慘賠一大筆錢，但事後就和對方不再來往。

羅志祥（小豬）對於當初的投資細節不願多談，雖慘賠的金額滿大，「但無所謂，我也學到一課」，笑說對方和他是一樣的獅子座，以為性格會跟自己一樣勇於負責，沒想到結果並非如此，自嘲太容易信任別人。由於周杰倫日前爆出和魔術師好友高達1億多元的財務糾紛，追問騙小豬投資的那個人是不是也是魔術師？他忍不住噴笑否認。

羅志祥（右）、馬志翔30日出席〈做伙〉MV特映會。鄒保祥攝

〈做伙〉是羅志祥出道以來首支全閩南語創作單曲，歌曲唱出現代人在現實壓力下仍努力生活的心聲。MV邀新銳導演鄔鶴宏執導，更邀請實力派演員馬志翔與人氣男團FEniX成員陳峻廷出演，三人分別詮釋無奈又真實的社會寫照。特映會上，羅志祥現身分享創作心情：「〈做伙〉這首歌不是在唱英雄，而是在唱我們身邊那些默默努力、卻沒人看見的人。」

令人意外的是，羅志祥也透露飾演車手的馬志翔，竟然是他的遠房親戚，他笑說：「一開始馬志翔先跟我說的，當下我嚇到。他說他有天跟媽媽聊到最近常跟我打球，結果他媽媽突然說：『你知道你跟志祥是親戚嗎？』後來我去問我阿公，才知道我們家族裡名字中間都一定有個『志』字，原來這真的是有淵源！」這個意外讓〈做伙〉MV多了一份命定情誼。

羅志祥（右）和馬志翔30日出席新歌MV首映會。鄒保祥攝

活動最後，羅志祥與歌迷一同合照留念，他表示，原本這次活動原本僅規劃舉辦一場，沒想到報名人數踴躍，最終加開兩場，仍有北中南的粉絲不斷敲碗希望能有特映場。羅志祥笑說，非常感謝大家的支持，未來也會持續透過音樂與影像分享、紀錄生活的真實面，讓更多人從作品中感受到力量與溫度。



