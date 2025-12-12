羅志祥鬆口感情生活 公開對「時間管理大師」標籤致歉

羅志祥上節目宣傳新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》。（圖／八大提供）

羅志祥日前為宣傳新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，受邀登上《娛樂百分百》YouTube頻道「酒後的心聲」單元。他在書中提及曾被冠上的「時間管理大師」一詞，首度坦言：「原本是讚美別人的名詞，但放在我身上變成貶義。」他直言這個意外成為負面形容詞的標籤，讓他必須公開道歉。

羅志祥回憶過去工作狂的狀態，沒有個人生活時間，現在則強調「生活跟工作並重，才會找到一個很好的平衡」。他感性表示，沒有失去過，就無法體悟「有失必有得」，與其糾結在過去，他認為現在因失去而得到的真實生活、寵物、高爾夫，以及更真心的朋友，收穫反而更多。

廣告 廣告

至於感情生活，羅志祥表示，自己仍抱持不婚主義，非常享受單身步調，雖然有遇到向他示好的對象，但他坦言：「會去想到底適不適合，已經不是只談戀愛。」加上需花更多心力陪伴母親，最終覺得一個人較自在。

書中也公開他曾患「微笑憂鬱症」的經歷。他靠購物來排解，認為每個人只要找到「屬於自己舒服的方法都是方法」。此外，他憶及爆發新聞事件後首次重返舞台，當時經紀人要他「什麼話都不要說」，當主持人介紹他出場時，聽到歡呼聲，他才對自己說：「老子跟你拚了！」見到台下觀眾落淚，讓他下定決心繼續堅持下去。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

零地主戶1／老家都更增值也恐「被洗出」 建商標榜「無原住戶」原因曝光

北海道海灘「2000條沙丁魚擱淺」 當晚青森強震！網驚呼：地震前兆？

台女遊日住飯店「自帶鍋煮和牛」被日網罵爆 旅遊作家這樣說