羅志祥「不成人形」照片流出！「當眾洗澡」粉絲暴動

「羅志祥30巡迴演唱會」重返小巨蛋，一連兩晚掀起高潮。(記者潘少棠攝)

〔記者張釔泠／台北報導〕亞洲舞王「小豬」羅志祥出道30週年，「羅志祥30巡迴演唱會」一連兩晚掀起高潮，中場演唱《精舞門》時粉絲情緒高漲，小豬更調侃自己，大喊「空幹啦！」最後壓軸的砸派環節，他被砸到「不成人形」，仍牽著腳踏車獻唱《愛轉角》，見後面觀眾太冷靜，還幽默嗆粉絲：「後面的不要裝沒事，你以為你來參加告別式？」

唱完《愛轉角》之後，現場播出新歌《All eyes on me》散場MV時，舞台上方竟然「下起大雨」，小豬當眾洗澡，除把頭上的刮鬍泡洗乾淨，還原了帥臉，還掀起衣服露腹肌，在小巨蛋放送濕身秀。

羅志祥也想要以彈跳出場的方式致敬偶像。(記者潘少棠攝)

小豬這次開唱「笑」果連連，在演唱《夠了》、《獨一無二》時，他表示自己的偶像麥可傑克森舉辦演唱會時總是以彈跳方式出場，也想要以這樣的方式致敬偶像，沒想導播就讓他彈跳個夠，一連三次升降台下降，「被消失」在舞台上，讓他無奈大喊：「夠了夠了，大家都看到了！」

