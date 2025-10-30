羅志祥〈做伙〉馬志翔 驚兩人竟是親戚

羅志祥30日舉辦〈做伙〉MV放映會，吸引大批粉絲到場支持。（鄧博仁攝）

羅志祥（小豬）推出首支閩南語新單曲〈做伙〉，30日舉辦〈做伙〉MV放映會。小豬曾跟邱勝翊（王子）是球友，王子近日被爆介入范姜彥豐與粿粿的婚姻，小豬表示有看到新聞，但他認為沒有資格去評論別人的事情，只希望他們好好去解決。

小豬跟王子2020年被拍到一起打球，不過後來2人近年沒聯絡，他也沒有特地關心王子，「各忙各的，人家很忙有事情要處理。」

聽信朋友虧大筆錢

〈做伙〉MV邀來實力派演員馬志翔與男團FEniX成員陳峻廷演出，小豬則飾演被騙錢、仍堅持報案求助的打工族，互飆演技。在現實中，小豬表示不會借錢給朋友，除了是對方家人生病急用，有遇到朋友媽媽生病，個性暖心的他一口氣借了50萬給朋友，事後沒有要對方還錢，不過也提到曾聽信朋友一起投資卻失利，不願多談細節，僅透露當時損失一大筆錢，「但無所謂，我也學習到一課。」

為粉絲加開放映會

羅志祥昨也透露跟馬志翔是遠房表兄弟，一開始馬志翔先跟他說這件事，他起初嚇到，後來去問阿嬤才發現兩人真的是遠親，「我們家族裡名字中間都一定有個『志』字，真的是有淵源。」昨活動最後，羅志祥與現場歌迷合照留念，表示這次活動原本僅規畫舉辦一場，沒想到報名人數踴躍，最終加開兩場，感謝大家支持。