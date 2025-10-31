羅志祥「做伙」MV特映 稱沒資格評論王子粿粿

（中央社記者王心妤台北31日電）歌手羅志祥昨晚舉辦新單曲「做伙」MV特映會，這也是他首支全閩南語創作單曲。他受訪時被問到藝人粿粿與王子的婚內出軌事件表示，自己沒資格評論，只希望他們能好好解決。

藝人粿粿被老公范姜彥豐指控婚內出軌王子（邱勝翊），羅志祥曾是王子的球友，他被問到此事表示，從2020年後就沒有跟王子聯絡，不過有注意到這次事件，「但說真的，我沒資格評論別人的事情，只希望他們好好去解決。」

在新歌MV中，羅志祥飾演被騙錢仍堅持報案求助的打工族，陳峻廷飾演外表冷漠卻暗中幫助他的刑警，馬志翔則飾演詐騙車手，呈現出不同角色面對的人生無奈。羅志祥表示，「這首歌不是在唱英雄，而是在唱我們身邊那些默默努力、卻沒人看見的人。」

羅志祥提到，近年喜歡用影像說故事，無論是編劇、剪接或用畫面傳遞故事，以前拍MV喜歡把焦點放在自己身上，現在更想讓每個角色被看見，「人生如戲，我們都在演自己的故事。能跳脫現實去體驗不同的人生，我覺得很好玩。其實不需要太多功課，只要真心投入，就能成立。」（編輯：張雅淨）1141031