羅志祥.告五人輪番登輔大 「跨年等級演唱會」門票330元

輔大耶誕演唱會晚上在中美堂熱鬧開唱，在校友群力贊助下演出卡司超級豪華，請到羅志祥、告五人還有八三夭，學生驚呼是跨年等級的陣容，門票只要330元，僅限學生和校友參加，整晚校園迴盪著震耳欲聾的歡呼聲與掌聲，在耶誕前夕嗨翻輔大校園。

八三夭熱力引爆中美堂，耶誕嗨翻輔大人跟著八三夭開唱搖擺，八三夭主唱阿璞說：「輔仁同學們非常幸福，好像跨年卡司，是嗎，是。」八三夭VS.輔大學生說：「輔仁大學。」台下學生的滿滿幸福，除了能跟八三夭大合照還有告五人、盧廣仲等歌手接力高唱。

演唱會的壓軸，小豬羅志祥一出場熱力四射，輔大耶誕演唱會晚上在中美堂登場，在輔大校友總會齊力贊助下邀請了重量級的歌手演出，堪稱跨年等級的華麗陣容，而且票價只要330元但僅限學生和校友參加，同樂同歡的回憶是最美好的耶誕禮物，歌手羅志祥說：「輔大，謝謝你。」

