羅志祥「戀情風波後」首唱「內心超害怕」 觀眾反應令他省思
羅志祥宣傳新書日前上《娛樂百分百》YouTube頻道「酒後的心聲」單元，在新書「你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台」提到的「時間管理大師」一詞，羅志祥表示：「原本是讚美別人的名詞，但放在我身上變成貶抑。」意外成了負面的形容詞，直言「我一定要替這幾個字道歉。」
曾是工作狂的羅志祥現在懂得享受生活，回想以前主持《娛樂百分百》時期，內地工作結束回台直接進棚錄影，即便狀態沒有很好、很睏，仍會硬撐下去，回到家換個行李再出門工作，沒有所謂的生活時間。他說：「現在我喜歡的是生活跟工作並重，才會找到一個很好的平衡。」
羅志祥坦言沒有失去過，就無法體悟「有失必有得」這句話。「失去的部份可能是大家看到的、新聞報導寫的，當然有些未必是事實，但失去這塊和如今得到的生活相比起來，收獲是更多！」羅志祥分享經紀人小霜的小孩出現是很棒的禮物，加上自己後來養了寵物、接觸高爾夫球，以及結交更真心的朋友，對他來說才是最真實的一面。
自己是否有動念生子的想法？羅志祥表示不會，從以前就是抱持不婚主義，非常享受現在單身生活的步調。對於感情部份，羅志祥坦言有遇到向他示好的對象，「會去聊天去感覺，但會去想到底適不適合，因為你到這個年紀，已經不是只談戀愛，會想比較多，後來反而覺得自己一個人比較自在。」加上母親的健康狀況變化很快，羅志祥花更多心力及時間陪伴家人。
書中也首次公開自己患有「微笑憂鬱症」，羅志祥沒想過要進一步去接觸心理諮商，他認為：「每一個都說要相信自己、要戰勝自己，那你為什麼要先去聽別人說你自己呢？」他靠購物來排解憂鬱，「自己找到一個屬於自己舒服的方法都是方法。」
羅志祥在爆發感情新聞事件後首次重返舞台開唱，回想當時這場表演邀約，他稱是「一生當中最可怕的一場表演。」那時與經紀人討論要做什麼表演？小霜只要他「你什麼話都不要說。」表演當天，在主持人介紹羅志祥的那一刻，他聽到外面的歡呼聲，心中的大石頭才放下，他脫口對自己說「老子跟你拚了！」表演幾分鐘後，見到台下觀眾哭了，終於意識到自己要繼續堅持努力下去。
