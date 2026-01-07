羅志祥《綜藝OK啦》換搭檔 林襄接棒何美官方證實：嘗試不同組合

藝人羅志祥與何美搭檔主持《綜藝OK啦》，節目開播已滿1季，7日傳出啦啦隊女神林襄將接棒何美的主持位，中天電視證實：「確實將嘗試不同組合搭配，期待給觀眾更豐富多樣的內容。」

林襄將接棒何美主持《綜藝OK啦》。（圖／翻攝自林襄臉書）

羅志祥（右）與何美一同主持《綜藝OK啦》。（圖／中天綜合台提供）

中天電視台7日對於《綜藝OK啦》主持人異動回應：「現今影視娛樂生態多元多變，為持續帶給觀眾新鮮感，節目依不同階段調整製播策略，而《綜藝OK啦》開播已滿1季，確實將嘗試不同組合搭配，期待給觀眾更豐富多樣的內容」。

廣告 廣告

延伸閱讀

台股飆升！融資餘額攀17年新高 散戶要小心了

台積電美國子公司高層人事異動！財務主管換人

超微AI領域迎戰輝達！蘇姿丰秀台積電2奈米加速器：效能暴漲1000倍