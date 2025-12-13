羅志祥7度攻蛋慶出道30年！江蕙、林志穎、蕭敬騰獻祝福

藝人「小豬」羅志祥迎來出道30週年，13日攜《羅志祥30巡迴演唱會》霸氣返場台北小巨蛋，也是他第7度攻蛋。對此，天后「二姐」江蕙贈送花籃祝福：「Good Show！嗨翻小巨蛋，一起幸福囉！」蕭敬騰、林志穎與妻子陳若儀、任賢齊、楊丞琳、畢書盡、知名製作人「寬姐」邱瓈寬也都預祝他今明兩場演出順利。

羅志祥迎來出道30週年，13日攜《羅志祥30巡迴演唱會》霸氣返場台北小巨蛋。（資料照／翻攝自羅志祥臉書）

江蕙送花籃祝賀羅志祥。（圖／記者郭竹倩 攝）

林志穎與妻子陳若儀送花籃祝賀羅志祥。（圖／記者郭竹倩 攝）

任賢齊、蕭敬騰、畢書盡送花籃祝賀羅志祥。（圖／記者郭竹倩 攝）

楊丞琳送花籃祝賀羅志祥。（圖／記者郭竹倩 攝）

《羅志祥30巡迴演唱會》自2024年高雄首演啟動，一路巡迴日本、新加坡、澳門等地，展現高人氣與舞台實力。繼 2023、2024連續兩年在高雄巨蛋陪伴歌迷跨年後，2025年的尾聲，羅志祥將連續兩天在台北開唱，陪歌迷迎向2026年。

此次演唱會舞台特別打造成華麗遊樂園，舞台上也設置象徵承載幸福的摩天輪，代表羅志祥一路以來喜歡帶給觀眾的歡樂形象，更是出道30年始終不變的初衷。演唱會一開場，羅志祥帥氣現身於摩天輪塔頂，為整場演出揭開精彩序幕，全場尖叫聲不斷，熱力登場後馬上帶來連續7首不間斷的動感歌曲，包括〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈Show Time〉等，一開場就讓全場歌迷嗨翻。

此次回到台北小巨蛋開唱，除了遊樂園主舞台與延伸舞台外，團隊也打造360度環狀舞台，羅志祥可以徒步繞場演唱，與歌迷近距離接觸，讓現場每一區觀眾都能感受到他的舞台魅力。

