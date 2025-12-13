羅志祥7度攻蛋！江蕙、林志穎、任賢齊眾大咖星友齊聚後台

羅志祥13日開唱，江蕙送花藍祝賀。尤嬿妮攝

羅志祥（小豬）迎來出道30週年，今（13日）霸氣返場台北小巨蛋，連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，也是他第七度攻蛋。2場吸引滿座歌迷2.2萬人進場，圈內好友也送花藍祝賀，包括二姐江蕙、林志穎與老婆陳若儀、邱瓈寬、任賢齊與畢書盡等眾星。

二姊江蕙在花籃的卡片寫著「GOOD SHOW，嗨翻小巨蛋，一起幸福囉！」畢書盡獻上祝賀：「舞王小豬哥，王者風範在林，魅力震撼小巨蛋，GOOD SHOW！！」而林志穎則罕見和老婆同框，並在卡片上寫著「恭喜亞洲流行天王出道30週年，創造無數經典與回憶，獨一無二的演唱會等你SoLo，見證最瘋狂的SHOW PARTY。」

羅志祥13日開唱，林志穎和老婆送花藍祝賀。尤嬿妮攝

羅志祥13日開唱，任賢齊送花藍祝賀。尤嬿妮攝

羅志祥13日開唱，畢書盡送花藍祝賀。尤嬿妮攝



