羅志祥7度登小巨蛋「錯過升降舞台好糗」 請DJ SODA當嘉賓全場歡騰

出道30週年的（小豬）羅志祥，七度登台北小巨蛋開唱。(寬宏藝術提供)

出道30週年的（小豬）羅志祥，今（13日）晚七度登台北小巨蛋舉辦《羅志祥30》巡迴演唱會，除了遊樂園主舞台與延伸舞台，團隊也打造360度環狀舞台，但唱到經典歌〈愛轉角〉時，小豬卻走過頭錯過升降台，整個人被升降台擋住，他邊笑邊道歉：「太陶醉了，對不起，我走過頭了，當作沒看到好不好？」

他本來想解釋為何會走過頭卻又笑到講不下去，他說：「前面都很好捏，好可惜喔，我剛剛都還蠻好的吼，也沒破音什麼，對不起啦，那我們就倒帶。」最後選擇從〈怕安靜〉結尾重新開始，但想到自己剛剛走過頭一事，還是忍不住邊笑邊唱。

羅志祥霸氣返場台北小巨蛋，演唱會軟硬體全面升級。

演唱會另一大高潮，正是羅志祥新歌〈做伙〉的全球首唱。

而首日嘉賓，他請到來自南韓的DJ SODA，她一頭金色齊短髮、金色爆乳裝現身，瞬間將現場變成大型國際電音派對，還與羅志祥一起帶來可愛舞蹈，讓全場觀眾陷入瘋狂，羅志祥直言這次合作相當難得，他說：「真的非常開心，也非常激動。」

演唱會另一大高潮，正是新歌〈做伙〉的全球首唱，這首作品是羅志祥出道以來，第一首台語歌曲，唱出在現實與夢想之間奮力生活的小人物心聲，當〈做伙〉旋律在台北小巨蛋響起，全場歌迷齊聲大合唱，氣氛特別感人。

