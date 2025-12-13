羅志祥7登小巨蛋 驚爆一失誤急喊：倒帶！

羅志祥迎來出道30周年，13日在台北小巨蛋開唱。（范揚光攝）

「小豬」羅志祥迎來出道30周年，13日起一連兩天攜「羅志祥30巡迴演唱會」第7度站上台北小巨蛋開唱。本次演唱會舞台特別打造成華麗遊樂園，舞台上也設置象徵承載幸福的摩天輪，代表羅志祥的歡樂形象。在唱到〈怕安靜〉時，羅志祥不小心出錯，「抱歉，我忘記走位，太陶醉了！」對於自己的失誤，他忍不住邊唱邊笑，全身笑到發抖。

演唱會來到深情橋段，羅志祥在唱完〈再見陌生人〉後，卻走過頭忘了登上升降舞台，舞台就在他面前緩緩升起，留下他一臉尷尬笑說，「我走過頭了，前面都很好，對不起！我們倒帶。」導演重新放一次歌曲，沒想到又放錯歌曲，讓他忍不住喊，「不是這邊。」接連的失誤，讓他忍不住邊唱邊笑，無奈說，「剛才都很好，沒有破音，我們倒帶。」才終於走上對的升降台。

出道30年，羅志祥感觸良多，「追星不是浪費時間，在他們脆弱、難過需要分享的時候，那個人就是屬於他想要去追尋的。」溫馨的氣氛瀰漫，全場不少粉絲暴哭，「他們比較瘋狂的、跟著哭的，千萬不要笑他們，因為這是他們的青春。」看著台下滿滿支持他的粉絲，他感性說：「謝謝你們陪我30年」深深一鞠躬，把手放胸前向粉絲深深致意。

