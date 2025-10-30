羅志祥MV開拍電影版 預告小巨蛋嘉賓是大咖女星
羅志祥昨晚（10╱30）在台北欣欣秀泰影城舉辦〈做伙〉MV特別放映會，還驚喜宣布MV要拍成電影版，而他的「30」巡迴演唱會12月13、14日將重返台北小巨蛋，他也預告：「2天有不同嘉賓，2場都是女生，是不同領域的大咖，蠻新鮮的，其中1位有合作過。」要粉絲期待一下。
另外，羅志祥也提到飾演車手的馬志翔是遠房親戚，他笑說：「一開始馬志翔先跟我說的，當下我嚇到，他說他有天跟媽媽聊到最近常跟我打球，結果他媽媽突然說『你知道你跟志祥是親戚嗎？』後來我去問我阿公，才知道我們家族裡名字中間都一定有個『志』字，原來這真的是有淵源」。
至於小巨蛋演唱會的進度，羅志祥透露：「準備都還蠻順利的，因為要跟高雄有一些不一樣的驚喜，在台北要有一些細節的變動、服裝的變動，還要唱新歌，會有2首新歌。」還放話：「肯定要砸蛋糕。」
談到65歲媽媽林香蘭罹患阿茲海默症，羅志祥開心表示：「我覺得她最近進步蠻多的，因為我們長期有去做一些治療跟對話上的刺激，以前她心情不好，5分鐘就忘記，現在她記憶力變好之後，生氣不只5分鐘了，已經超過15分鐘，我覺得蠻好的，可能就是常帶她出去外面散步，多讓她看到視覺的刺激、多跟人互動。」
而羅志祥也提到，有次在日本開唱，晚上媽媽遇到歌迷，還問對方：「你怎麼會來？」歌迷回：「昨天看演唱會啊！」媽媽還問：「他昨天有辦演唱會？」他說：「就是因為那1次，讓我覺得我應該要把媽媽的病情說出來，我不希望有人在背後討論什麼。」
