羅慧夫顱顏基金會表揚228位獲獎青年 特殊才藝組人數創新高

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導

羅慧夫顱顏基金會今（23）日上午於台大醫院國際會議中心舉行「2025北部地區得福獎助學金頒獎典禮」，為全台228位在學業與才藝上表現突出的顱顏青年孩子喝采。典禮由13歲腭裂男孩宋晨希以全英文演講揭開序幕，他第一次站上百人舞台就自信地分享生命故事，令現場報以熱烈掌聲。

晨希以《My Favorite Color》為題，講述自己最喜歡的紫色。他說，紫色象徵優雅與力量，就像提醒自己在面對挑戰時保持冷靜、勇敢並相信自己。「紫色不像紅色那麼顯眼，但依然重要，就像我一樣。」這份從容與自信，也讓他成為同齡孩子心中的榜樣。除了學業表現亮眼，他假日也學游泳與程式設計，展現多元興趣。晨希更表示，希望將獎助學金捐出回饋基金會，未來也想投入志工，陪伴和鼓勵更多顱顏孩子。

今年的獎助學金已邁入第24年，累計鼓勵超過3,400人次顱顏孩子在各領域展現長才。基金會董事長柯雯青表示，每年看見孩子們在不同場域成長突破，「我們更加確信這項獎助是重要且必要的」。她說，每次典禮看到孩子們互相支持，就像一家人，「他們不是孤單前行，而是彼此成為力量」。

今年獲獎的228位孩子，從國中、高中、大專到碩博士皆有，特殊才藝組的人數更逐年增加，從110年的8人提升至今年的26人。基金會也透過「顱顏全人發展教育補助」協助弱勢家庭孩子學習才藝，讓更多顱顏孩子能無後顧之憂追夢。

22歲的小耳症青年蔡承祐也是今年的獲獎者。他自小面對外貌差異的壓力，卻選擇將「小耳」視為獨特標記。他坦言，過去上台報告會感到不安，但進入成功大學後因不斷演練，逐漸找回自信。他表示：「我喜歡獨一無二的自己，小耳不是缺陷，是生命送我的禮物。」

蔡承祐提到，父母在他出生時因小耳症而擔憂不已，但基金會的陪伴讓他們度過不安時期。因此，他希望未來投入志工服務，用經驗鼓勵更多家庭。「我們不需要他人定義自己，我們可以自己決定自己是誰。」他也特別送給小耳症弟弟妹妹這句話。

羅慧夫顱顏基金會長年透過獎助、醫療與心理支持，陪伴顱顏孩子勇敢成長。今年的典禮再次見證每份努力化為光芒—顱顏孩子不只追夢，更願意成為照亮他人的力量。

