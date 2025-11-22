羅慶生/中日衝突會引爆第三次「中日戰爭」嗎？
文／羅慶生（台灣國際戰略學會執行長）
日本首相高市早苗在眾議院突然表述日本「存立危機事態」，將日本前首相安倍「台灣有事，日本有事」的言論正式形成政策，引起中國大陸強烈不滿。之後一連串強力施壓要求日本收回該言論。這是中國最高當局的意志，未達目的將不會終止，而日本也已多次強調不會收回。
這就形成中、日雙方的意志衝突，如何解決？將影響深遠。如果中國真能迫使日本收回該言論，即意味中國的國際影響力達到一個新高度。因為「權力」的定義，就是我能讓你做你不願意做的事。中國能讓日本屈服，就表示「國家權力」比日本大。想想看這對亞太安全形勢的影響有多巨大。
因此，如果認為中國「小題大作」，就把這局看小了。這是個「借題發揮」的戰略性作為。就如同1874年的「牡丹社事件」，日本藉口台灣原住民殺害琉球船難民眾，出兵台灣，迫使清國政府不否認琉球是日本屬地。現在中日緊張形勢如果持續升高，就不排除引發第三次中日戰爭。因為「戰爭」的定義，就是以武力屈服對方意志。既然雙方僵持不下，那麼就以戰爭解決彼此的意志衝突。
事實上，中、日第一次的甲午戰爭，中國大敗，被迫將台灣割讓給日本，白花花的銀錠源源不絕地送入日本國庫。第二次的對日抗戰，中國只是沒輸，並未打贏，「戰勝國」地位是搭美國原子彈的便車，然而日本除歸還台灣外也沒有付出任何賠償。日本人心理不服，中國人覺得遺憾。光憑這糾結的民族情緒，就足以推動第三次中日戰爭爆發。
中國當局的意志
為什麼判斷要求高市收回該言論是出於中國最高當局的意志？我們看事件突然升高的過程。高市言論次日，雖然中國駐大阪總領事薛劍發表「斬首」的暗示性言論，中國外交部卻只表示對高市言論堅決反對。危機升高是11日，日本內閣官房長官木原稔表示，東京已向北京申明在台海問題上「立場未變」之後。
這對中國來說是唬弄。安倍講「台灣有事，日本有事」時已卸任首相，因此只算他個人言論，但高市卻是現任首相，講出來即代表日本政府政策。這樣唬弄讓中國判斷高市政府是在「暗度陳倉」。媒體報導高市正在探討修改「非核三原則」，將取消「不運進」原則，容許美國核武器必要時進駐日本，以加大對中國的核威懾。這些動作連在一起顯示日本右翼政客另有圖謀，中國將之解讀為「軍國主義復活」。
13日，中國外交部升高批判等級，要求日方立即收回惡劣言論，否則一切後果由日方承擔。當天深夜（即14日凌晨），中國外交部罕見地發布新聞：副部長孫衛東「奉示」召見日本駐中國大使金杉憲治提出嚴重抗議。14日，日本不甘示弱，外務省次官船越健裕也召見中國駐日大使吳江浩，就薛劍的發言提出嚴正抗議，要求中方適當處理。
中國的回應是立即啟動制裁。14日晚間，中國外交部即發布通告，呼籲中國公民暫時避免前往日本。15日，星期六例假日，中國3大國營航空公司宣布赴日機票可以免費退、改票。16日，星期天，中國教育部提醒中國公民謹慎規劃赴日留學安排，中國海警也編隊赴釣魚島附近巡航。稍晚，大陸文化和旅遊部，再度提醒中國遊客近期避免前往日本。
看出來了沒？能夠「指示」外交部召見日本大使，無論時間多晚，只有最高當局的憤怒。假日能緊急動員各公、私部門擬定對策方案，背後的推力也非同小可。中國的操作模式是效法美國川普總統的「極限施壓」，只要對方反制，就立即升高事態。這應是習近平與川普交手經驗體會到「極限施壓」的威力，現在也以這招來應對日本。
因此，日本如果還有動作，例如將薛劍驅逐出境，或真的修改「非核三原則」，中國的反制將再大幅升高，屆時解放軍在日本附近海域實施軍事演習將不意外。一旦如此，擦槍走火的衝突就可能發生。
為什麼？因為解放軍高科技戰力已經形成。而球隊練好想比賽，部隊練好後想打仗，都是人性。尤其是年輕軍官。日本自己就是如此。1858年明治維新，開始建設現代化日軍。1874年發動「牡丹社事件」，1894年發動甲午戰爭，1904年發動日俄戰爭。之後野心更大佔領中國東北。現在中國剛紀念完抗戰勝利80周年，對日本敵意正濃，高市就出言挑釁。解放軍打台灣或許會手軟，打日本可是報「九世之仇」，完全沒有心理負擔。因此針對日本的軍事演習，解放軍動作將咄咄逼人。
習近平會震怒，當然有原因。高市雖以強硬著稱，擔任首相卻表現出想改善中日關係的態度。高市曾多次參拜靖國神社，但當選自民黨總裁後，卻以擔心對「外交關係造成影響」為由，不參加今年秋季的例行大祭。這才讓高市上任時沒有發賀電的習近平，同意在APEC釜山峰會期間雙方會晤，之後還解禁日本水產。11月7日，日本農林水產大臣鈴木憲和表示，因中國禁運而中斷出口的水產品已重新開始出貨。中國表達善意，高市卻在同一天發表「存立危機事態」言論。這感覺很糟，像是在唬弄中國。習的憤怒合理。
高市首相會突然冒出「存立危機事態」言論，外界頗感意外。表面上看，是高市執政經驗不夠，不小心把心裡的想法講出來，讓原本戰略模糊的「台灣有事，日本有事」變成清晰的政策。然而考量高市還有意修改「非核三原則」，她的發言不排除是「試水溫」。如果中國反應溫和，那就頭過身也過。高市是「失言」還是「失策」？恐怕要未來歷史學家深入研究後才能給出答案。
雖然高市已表示，作為教訓，今後將避免在答詢時「針對特定案例明言」，但國家政策不是兒戲。現在日本不能收回此論，因為已變成戰略清晰，收回就等於否定「台灣有事，日本有事」。那不僅牽動日本與美國在西太平洋的戰略布局，在中國威脅下收回，等於承認中國的「國家權力」在日本之上。日本不能接受。因此中、日都不會讓步。現在形勢緊繃，如果僵持還好，就怕出現意外讓危機失控。第三次「中日戰爭」爆發的風險比各方預料的要高。
美國的態度曖昧
雖然有觀點認為，美國與日本簽訂《美日安保協議》，中國打日本就等於打美國，美國會出面制止。但這觀點太理想化，不理解國際戰略環境的現實。所有的盟約或協議，都取決於當時的國際戰略環境，一旦環境改變，協議或盟約就等同廢紙，撕毀只是一個通知，有時甚至連通知都沒有。歷史上的先例太多，以現任的美國川普總統來說，他撕毀或退出的協議，還不夠多嗎？
大國競爭的最佳策略，從來就是「鷸蚌相爭，漁翁得利」。美國自己能取代歐洲列強成為世界強權，就是得利於歐洲內戰。是的，兩次世界大戰就是歐洲內戰，結果就是把原本不可一世的歐洲列強，通通變成中等強國，必須抱團在一起成立歐盟，才勉強算是大國。美國則成為超越歐洲的強權，蘇聯瓦解後進一步成為唯一超強。現在中國崛起，美國會和中國打得兩敗俱傷，讓歐盟、俄羅斯、甚至日本漁翁得利嗎？如何避免和中國直接開戰，才是美國遏制中國戰略的第一要務。
之前台灣有「疑美論」認為，美國試圖把台灣「烏克蘭化」，例如支持台灣成立類似烏克蘭「亞速營」的民間武裝組織，在文化上像烏克蘭「去俄國化」一樣「去中國化」，挑釁中國，引誘中國打台灣。如此就可以讓中國和俄羅斯一樣，陷入戰爭泥沼而衰弱，再也無力挑戰美國。
如果這推論合理，那麼中國打日本，美國將不會跳出來阻止。既然都是要引誘中國陷入戰爭泥沼，那中國打台灣和打日本，有不同嗎？哦，不同，打日本更好。因為日本自衛隊實力比中華民國國軍強，更能消耗解放軍戰力。而且削弱中國這挑戰者的同時，還可以削弱日本這潛在競爭者。等中、日兩國打得精疲力竭，美國再出來收拾殘局。大國競爭真沒有比這更完美的劇本。我們看事件爆發後，無論白宮、國務院，或美國媒體，似乎都置身事外，罕見支持高市或者日本的言論，可見美國的態度有多麼耐人尋味。
大國競爭的態勢很微妙。中、日都知道只要陷入戰火就不利。日本支持美國，是希望美國和中國打，而不是自己下場打。中國則想「不戰而屈人之兵」，透過威懾讓美、日承認中國的大國地位。但如果真必須打一場仗才能確認，中國應也不吝出手。問題是打誰？中國與俄羅斯現在是「背靠背」，印度、越南打過了，菲律賓太弱打贏也沒意思，南韓有北韓看著，打台灣是內戰；算來算去，還真是打日本最適合。
在「國際無政府」狀態下，戰爭是最後也最權威的裁判。什麼「台灣地位未定」、「琉球主權歸屬」，扯再多都沒用，誰打贏就聽誰的。超強美國維持世界和平的日子已經過去了。美軍最先進的福特號航艦，居然到加勒比海打委內瑞拉的毒梟？這個大砲打小鳥的荒謬場景正述說美國的墮落。雖然餓死的駱駝比馬大，但期望美軍出手維持國際正義與和平，已是幻想。中、美、日的衝突與紛爭，都是圍繞著台灣議題。但也正因如此，或許台灣在風暴核心的地位，反而有機會享有颱風眼的無風無雨。只要執政者有足夠智慧，應對得宜。
