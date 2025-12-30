羅文嘉揭中共環台軍演目的 非立即奪取而是「持續擠壓」台灣共識

羅文嘉以「惡鄰翻牆」為喻，批國內輿論「責任倒置」。（資料畫面）

中國解放軍東部戰區29日無預警發動「正義使命2025」環台軍演，演習範圍不僅侵犯我國領海，更宣稱今（30日）將在台灣周邊進行「實彈射擊」。面對中共武力威懾，海基會秘書長羅文嘉分析指出，中共此舉的目的未必是為了立即「奪取（Seize）」台灣，真正的核心在於「認知作戰」，旨在持續「擠壓（Squeeze）」台灣人民的心理承受力與社會共識。

羅文嘉透過臉書發文表示，當一個「惡鄰」準備翻牆侵犯時，國內卻出現聲音忙著責罵受害者「牆沒守好」或阻撓加強保全設施，他直言：「這不是理性，也不是可信的夥伴，而是在替下一次翻牆鋪路。」

廣告 廣告

羅文嘉嚴正指出，目前社會上出現將中共軍演、逼近領海等侵擾行為，歸咎於政府「嘴秋」或台灣「挑釁」的論調，本質上就是「責任倒置」。他憂心這種邏輯會讓侵略行為被包裝成正常反應，進而導致「被害者反成加害者」的謬論。

針對部分主張透過退讓換取和平的聲音，羅文嘉語重心長地分析，如果社會被訓練成「只要夠安靜、夠退讓，就能換來安全」，這絕非真正的反戰，而是在「替侵略降低成本」。

羅文嘉最後示警，當社會輿論開始檢討「被翻牆的人」而非「翻牆的侵略者」本身時，對方的下一次翻牆行為只會「更快、更狠」。羅文嘉強調，目前的局勢是「政治作戰先於軍事作戰」，呼籲國人應提高警覺，提防那些在內部為敵人鋪路的人。





更多《鏡新聞》報導

中海警擾台「相距僅0.8浬」 管碧玲PO照曝海上對峙：嚴陣以待

應對中國環台軍演 國防部強烈譴責啟動「立即備戰」

共艦排字「從從容容」 顧立雄指中國高層頻消失：台灣民主更從容