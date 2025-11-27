羅文嘉赴金門 訪紅十字會 (圖)

台灣議題如今已成為橫跨太平洋的美中日三國之間，「可以說」與「可以不說」的核心焦點！周一(11月24日)深夜，也就是美國的周一白天，川普與習近平展開了釜山川習會後的第一次通話，中國官媒把這1個小時的通話，焦點放在台灣議題，但川普的社交媒體發文，卻對台灣隻字不提。而川普在與習近平通話後，又在日本的白天主動致電日相高市早苗。日方證實在這通電話裡，談到了川習通話的內容，但對於台灣議題有沒有出現這次通話中，高市早苗則拒絕透露，試圖藉此來展現與川普相同的、對台灣議題維持戰略模糊的姿態。

TVBS新聞網 ・ 1 天前