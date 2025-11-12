羅文嘉：兩岸要對等尊嚴、健康有序的交流 (圖)

其他人也在看
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 15 小時前
高市早苗不撤 「臺灣有事」發言 日經新聞：恐對日本不利
日本首相高市早苗說，「臺灣有事」可能讓日本陷入存亡危機，日本可依法行使自衛權，被大陸解讀為向臺灣釋放軍援訊號。大陸駐大阪總領事薛劍，在社群威脅要「斬首」高市，更讓事情演變成中日外交大戰。日本經濟新聞分析認為，高市對臺政策不再「戰略模糊」，可能會讓日本陷入不利的位置。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
被指吹捧蕭美琴IPAC演說、網酸「只是借場地」 黃暐瀚揭台灣外交血淚史：李登輝開刀被阻、連戰訪歐連記者會都不能開
黃暐瀚親揭台灣外交艱難史，回顧李登輝卸任赴日開刀遭阻、連戰1997年訪歐連記者會都無法召開的過往。他強調，不論藍綠執政，任何國際發聲機會都值得珍惜，以此回應網友對副總統蕭美琴IPAC演說的質疑，呼籲以國家利益為優先。風向台灣 ・ 3 小時前
高市早苗言論惹怒大陸 林劍嗆問：想把中日關係帶向何方？
大陸駐大阪總領事薛劍，8日深夜就日本首相高市早苗關於「台灣有事就是存亡危急事態」的答詢，在「X」上發文稱「那種骯髒的頭，就應該毫不猶豫斬掉」，無禮發文引發日本輿論譁然。大陸外交部發言人林劍今（10）日中廣新聞網 ・ 1 天前
痛批高市早苗「台灣有事論」 國台辦：嚴重違背一中原則
日本首相高市早苗日前表示，如果台灣有事，伴隨對方使用武力，有可能會構成日本的「存亡危機事態」，日本將可能行使「集體自衛權」。國台辦則表示，日本這項言論，已經嚴重違背一個中國原則，大陸外交部方面已經向日中廣新聞網 ・ 3 小時前
戰狼嗆斬首高市形同宣戰？他再曝「介入日國會」惡行！
論壇中心/綜合報導日本首相高市早苗在眾院質詢表示「台灣有事恐成日本存亡危機」 ，日本自衛隊將可行使集體自衛權。中國駐大阪總領事薛劍為此氣得跳腳，在社群媒體上嗆「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」。對此，政治學教授王智盛表示，中國戰狼這番言論，簡單講就是要斬首日本首相高市早苗、「形同對日本宣戰」。而日本首相高市早苗在風波之後表示「台灣有事發言符合日本政府見解，不會撤回或取消」，王智盛在《台灣向前行》節目中分析，高市早苗的回應很有風度，但中國駐大阪大使高喊要斬首高市早苗，這是多大的一個外交對抗，有哪個國家高層外交官會直接嗆、要斬首你們領導人？王智盛更以「中國駐瑞典大使威脅瑞典官員、威脅記者」為例指出，2021年戰狼外交最猖狂的那個時候，那時候桂從友也是跟瑞典鬧得不可開交，當時瑞典的參眾議員聯合要求瑞典政府，把桂從友驅逐出境，中國後來迫不得已，把桂從友換掉。王智盛指出，薛劍的行為並不是正常的外交批判行為，就是中國戰狼外交，這次狀況真的是匪夷所思。王智盛直指，薛劍也不是第一次做這個事情，他其實已經有一些惡名昭彰的行為，他曾經在日本選舉要求在日中國人支持親中政黨，「這已經是介入內政」，除此之外，薛劍還直接點名日本眾議員，恐嚇跟台灣比較好的議員，要求不要來台灣，中國直接介入日本國會，戰狼醜陋面貌在薛劍身上展露無遺。原文出處：向前行(影)／戰狼嗆斬首高市「形同宣戰」 王智盛再曝「介入日本國會」嘴臉！ 更多民視新聞報導鄭麗文嗆外媒！呂家愷提「馬英九1往事」直喊我也不懂！盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？環保基金淪盧市府小金庫？周永鴻揭「7位數」畢業旅行...民視影音 ・ 1 天前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
日職/ 輸給台灣就改當投手！辰己涼介行使FA 尋求大聯盟機會
才剛來台灣打完亞洲職棒交流賽，據日媒報導，28歲的樂天金鷲球星辰己涼介今（11日）宣布行使國內自由球員權，未來的動向備受矚目。中天新聞網 ・ 5 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 2 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝EBC東森新聞 ・ 2 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
蔣萬安贏了！台北出大太陽 網友要「咕嚕咕嚕人」出來道歉
鳳凰颱風來襲，台北市長蔣萬安昨天宣布今天（12日）正常上班上課後，臉書再度遭到網友灌爆「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」等流言洗版。不過今早天氣放晴甚至一度出現大太陽，先前留言的網友大翻車，同篇貼文也湧進「出太陽啦，各位」、「300％連任」、「台北沒放颱風假是明智決策」、「罵人的要不要出來道歉」。中天新聞網 ・ 6 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前