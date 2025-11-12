羅文嘉：兩岸要對等尊嚴、健康有序的交流 (圖)

論壇中心/綜合報導日本首相高市早苗在眾院質詢表示「台灣有事恐成日本存亡危機」 ，日本自衛隊將可行使集體自衛權。中國駐大阪總領事薛劍為此氣得跳腳，在社群媒體上嗆「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」。對此，政治學教授王智盛表示，中國戰狼這番言論，簡單講就是要斬首日本首相高市早苗、「形同對日本宣戰」。而日本首相高市早苗在風波之後表示「台灣有事發言符合日本政府見解，不會撤回或取消」，王智盛在《台灣向前行》節目中分析，高市早苗的回應很有風度，但中國駐大阪大使高喊要斬首高市早苗，這是多大的一個外交對抗，有哪個國家高層外交官會直接嗆、要斬首你們領導人？王智盛更以「中國駐瑞典大使威脅瑞典官員、威脅記者」為例指出，2021年戰狼外交最猖狂的那個時候，那時候桂從友也是跟瑞典鬧得不可開交，當時瑞典的參眾議員聯合要求瑞典政府，把桂從友驅逐出境，中國後來迫不得已，把桂從友換掉。王智盛指出，薛劍的行為並不是正常的外交批判行為，就是中國戰狼外交，這次狀況真的是匪夷所思。王智盛直指，薛劍也不是第一次做這個事情，他其實已經有一些惡名昭彰的行為，他曾經在日本選舉要求在日中國人支持親中政黨，「這已經是介入內政」，除此之外，薛劍還直接點名日本眾議員，恐嚇跟台灣比較好的議員，要求不要來台灣，中國直接介入日本國會，戰狼醜陋面貌在薛劍身上展露無遺。原文出處：向前行(影)／戰狼嗆斬首高市「形同宣戰」 王智盛再曝「介入日本國會」嘴臉！ 更多民視新聞報導鄭麗文嗆外媒！呂家愷提「馬英九1往事」直喊我也不懂！盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？環保基金淪盧市府小金庫？周永鴻揭「7位數」畢業旅行...

民視影音 ・ 1 天前