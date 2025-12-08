羅文裕只能聽話！遇到女新人「超大牌」 拍MV對嘴還得清場

【緯來新聞網】「金曲客家歌王」羅文裕長年來致力推廣客語，近來推出童趣新曲〈Darling Kids〉，找來8歲寶貝女兒「羅小鹿」合作，評斷寶貝獲得90分高分，大讚她很有音樂天分，客語發音也很標準。只是女兒個性太害羞，不擅長在眾人面前表現自己，拍攝MV對嘴戲份時還得清場，就連身為爸爸的他都得離場。

羅文裕（右）帶著女兒拍MV。（圖／大賞門文化提供）

新歌〈Darling Kids〉結合客語、華語，羅文裕認為學習母語，音樂是很好的媒介，「我寫完歌後，會先讓孩子們聽demo，發現他們會跟唱、聽一聽就開始洗腦，表示這個歌中了，有過孩子這一關，我再來一句句教發音，小鹿也會教弟弟，是很棒的過程」。



這些年，羅文裕投身打造「H-Pop」客家流行，盼望歌曲大眾化、傳唱度高，讓大家都能更加了解客語，這次和女兒一起打造〈Darling Kids〉，其實也是台北市萬華大理國小的新校歌，「大理」諧音「Darling」，象徵每位孩子都是父母與老師最珍愛的寶貝，透過俏皮輕鬆樂曲打破過往制式校歌形式，讓孩子們都能快樂上學去，在成長過程裡留下溫暖回憶。

羅文裕致力推廣客家文化。（圖／大賞門文化提供）

女兒羅小鹿難得願意當主唱，羅文裕分享錄音過程，笑說小孩的耐心和專注力有限，「開心的時候請她來唱，30分鐘就唱完，客語發音也很標準，這首歌算是她正式錄音發表的歌，所以非常有意義」，曲中還有rap元素，「如果能唱完這一段，應該是客語認證最高等級了」。



即將告別2025年，身為三寶爸的羅文裕感恩表示，今年小兒子「量量」出生，家裡變得更熱鬧，工作也是豐收的一年，羅文裕希望等孩子再大一些，可以全家一起出遊享受天倫樂，「希望全家人明年調整到最佳狀態，一起出國玩，帶孩子看看世界」。

