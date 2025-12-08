羅文裕新單曲「Darling Kids」 攜女兒甜蜜合唱

記者周毓洵／臺北報導

「金曲客家歌王」羅文裕全新單曲「Darling Kids」，除了融合華語與客語的耳熟旋律，歌中更藏有驚喜嘉賓，也就是他8歲的愛女「羅小鹿」。小鹿首次挑戰錄音、還跟爸爸一起拍MV，清亮童聲讓粉絲直呼：「根本天生小歌手！」羅文裕也給女兒90分高評價，大讚音準好、學客語快，不過女兒超害羞，拍MV對嘴橋段竟要求「所有人清場」，甚至連爸爸也被請出去，讓他哭笑不得。

「Darling Kids」延續羅文裕推廣客語音樂的初衷，以輕快旋律將客語融入生活。羅文裕分享，寫完Demo後，他會先讓孩子們試聽，「他們會開始跟著唱、然後被洗腦，我就知道這歌中了！」透過親子一起練發音，女兒小鹿甚至會「反過來教弟弟」，讓他感嘆這是最暖心的客語傳承方式。

在錄音時，小鹿僅用30分鐘就完成所有主唱部分，發音標準、情緒到位，讓爸爸驚喜不已。歌曲還藏有Rap段落，羅文裕笑說：「敢挑戰這段客語Rap的，絕對是客語高手！」而邁向2026年，羅文裕回顧今年不僅迎接小兒子「量量」出生，工作也大豐收。他盼未來等孩子大一點後，全家能一起旅行看世界，甚至希望有機會帶全家搭阿里山小火車，看日出、登山、體驗更多臺灣風景。「希望明年全家都在最好狀態，一起創造更多回憶。」

另外，「Darling Kids」同時也是臺北市萬華大理國小新校歌。「大理」諧音「Darling」，象徵每位孩子都是父母與老師最珍愛的寶貝。不同於傳統校歌模式，「Darling Kids」以可愛旋律與鐵道意象打造「萬華孩子專屬的成長記憶」，期望讓學生每天開心上學。歌詞中「火車」、「烏克麗麗」、「故事屋」等畫面均取材自校園日常，讓孩子唱出屬於自己的故事。

新歌「Darling Kids」延續羅文裕（右）推廣客語音樂的初衷，以輕快旋律將客語融入生活。（大賞門文化提供）

羅文裕新歌「Darling Kids」，邀來8歲羅小鹿（左）一起合作。（大賞門文化提供）

羅文裕（左）與女兒小鹿第一次一起進錄音室，小鹿30分鐘唱完主唱部分！（大賞門文化提供）