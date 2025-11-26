羅文裕深耕「客流感」有成 比中樂透還爽

記者王丹荷／綜合報導

金曲歌王羅文裕策展《客流感校園演唱會》（客流感），日前開心攜手客家甜美女聲彤溫岑二重唱現身校園，他發表為北市大理國小創作的校歌，回首推動客流感6年，羅文裕開心表示像個孕爸、終於孵蛋有成，「很開心彤溫岑也為她們的母校創作校歌，看著參與的歌手與活動一起成長，這個成就感比中樂透還爽啦！」

羅文裕全心推動客家流行音樂好感度，6年來深耕校園，在60間不同的學校舉辦演唱會，「粉絲都由國小成長到高中，就像自己的孩子般很有成就感，感謝好友們金曲歌后吉那罐子、黃美珍等熱情力挺，讓客家音樂在校園傳唱著。」被問創作校歌與過往創作情歌的不同？他笑說兩者都需要感性，「愛是無邊界的，有了愛就有動力、看見希望，特別感動的是看著全校師生大合唱自己的創作，眼眶都不自主的濕潤，真的很榮幸能參與流傳久遠的校歌創作。」

彤溫岑二重唱近日也如願的為母校竹北市博愛國小創作校歌，對於參與多次客流感活動，彤溫岑分享校園開唱，有1位妹妹上台演唱，唱到爆哭，後來該學生上官網留言感恩，因為父母反對歌唱，讓她只能將夢想深藏心中，「感謝客流感活動，讓她有勇氣開口歌唱，如願圓了多年來的夢想，這些感動也都深藏在我們心中。」

提到策展甘苦談，羅文裕分享一直秉持著自己的舞台自己搭，執著理念，為推廣客家文化，「身為客家人的我，感到驕傲，也是我的使命感，客家歌曲比較冷門，沒關係我自己來做，每一年都去10間學校舉辦，經常自掏腰包舉辦有獎徵答，送獎學金與文具禮物，就這樣活動從開始的冷門到現在的熱門，一開始接觸學校還曾被校方質疑以為是詐騙集團，到現在被廣為接受歡迎，這些點滴都讓我感動難忘！」

提到與小孩互動，羅文裕笑說小孩是上帝賜給的禮物，非常的感恩，「3個孩子都各自有著不同的特質，照顧過程狀況百出、有苦有甜，每天像陀螺轉個不停，接完老大又要接老二，每天行程比趕場演出還要緊湊，有時候會感到心力交瘁，但看到寶貝們，所有的辛勞都消散，看到孩子一天天的長大，所有的辛苦都也值得了，帶孩子就跟策展客流感活動一樣，樂於付出，有愛就能看到希望！ 」

羅文裕（中）攜手彤溫岑二重唱出席為北市大里國小創作校歌活動。（客委會提供）

羅文裕期盼讓客家音樂在校園傳唱著（客委會提供）

彤溫岑二重唱參與多次客流感活動。（客委會提供）