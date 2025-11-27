羅文裕策展親力親為傳唱60場 竟遭誤認詐騙集團真相曝光！

羅文裕日前赴校園熱情跟學生互動。（中央客委會提供）

金曲客語歌王羅文裕策展「客流感校園演唱會」深耕六年，日前開心攜手客家甜美女聲彤溫岑二重唱現身校園，羅文裕開心發表為北市大理國小創作的校歌，回首推動客流感六年，有孩子王封號的羅文裕開心表示像個孕爸，終於孵蛋有成，很開心彤溫岑也為她們的母校創作校歌，看著參與的歌手與活動一起成長，這個成就感比中樂透還爽。

羅文裕六年來深耕校園，粉絲都由國小成長到高中，就像自己的孩子般的很有成就感，感謝好友們金曲歌后吉那罐子、星光歌手黃美珍等等，熱情力挺，讓客家音樂在校園傳唱著，讓羅文裕更驚喜的是彤溫岑二重唱近日也如願的為母校竹北市博愛國小創作校歌，對於參與多次客流感活動，彤溫岑分享校園開唱，有一位妹妹上台演唱，唱到爆哭，後來該學生上官網留言感恩，因為父母反對歌唱，讓她只能將夢想深藏心中，感謝客流感活動，讓她有勇氣開口歌唱，如願圓了多年來的夢想，這些感動也都深藏心中。

提到為學校創作校歌，羅文裕直說為學校寫新的校歌創作，感覺新鮮很酷，之前曾為自己的母校小學寫過校歌，最近很榮幸的又受邀為大理國小創作，從無到有的創作過程中，看到自己的作品猶如嬰兒誕生到成長，看著全校師生大合唱，在校園播放著自己製作的校歌，這份成就感，就像個孕爸，費盡所有的辛勞與耐心，終於看到美夢成真，感動真是無法形容。

羅文裕日前與彤溫岑二重唱赴校園熱情跟學生互動。（中央客委會提供）

提到策展甘苦談，羅文裕分享一直秉持著自己的舞台自己搭，執著理念，為推廣客家文化，「身為客家人的我，感到驕傲，也是我的使命感，客家歌曲比較冷門，沒關係我自己來做」，每一年都去10間學校舉辦，經常自掏腰包舉辦有獎徵答，送獎學金與文具禮物，給現場的同學們，幾乎都供不應求，就這樣的活動從開始的冷門到現在的熱門，從一開始接觸學校，還曾被校方質疑以為是詐騙集團，到現在被廣為接受歡迎，這些點滴都讓他感動難忘。

