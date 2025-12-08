羅文裕8歲愛女秀音樂天分 獲90分高度肯定

羅文裕推出和愛女「羅小鹿」合唱的新歌〈Darling Kids〉。（圖／大賞門文化提供）

「金曲客家歌王」羅文裕近日推出充滿童趣的新歌〈Darling Kids〉，歌中的神秘嘉賓正是他8歲的寶貝女兒「羅小鹿」。父女不僅共同完成錄音，更一起拍攝MV，羅文裕大讚女兒極具音樂天分且客語發音標準，給予高達90分肯定。

羅文裕和女兒一起拍攝MV。（圖／大賞門文化提供）

〈Darling Kids〉延續羅文裕一貫的客語、華語結合創作模式，盼讓更多人透過音樂感受客語的美好。羅文裕認為，音樂是學習母語的最佳媒介，他會先讓孩子試聽Demo，發現孩子會跟唱即是成功，再親自一句句教導發音。這首歌也是他投身打造「H-Pop」客家流行，期望歌曲大眾化、高傳唱度的最新力作。

此外〈Darling Kids〉其實是台北市萬華大理國小的新校歌。「大理（Darling）」象徵每位孩子都是最珍貴的寶貝，透過俏皮輕鬆的樂曲，打破制式校歌形式，讓孩子們能快樂上學。歌詞中融入了「火車」、「故事屋」等校園日常元素，讓孩子唱出屬於自己的驕傲。

儘管女兒羅小鹿個性害羞，MV拍攝對嘴時甚至需要「清場」，但她難得願意擔任主唱，在歌曲中展現甜美純真的歌喉。羅文裕笑說，小鹿在「開心的時候」僅用30分鐘就完成錄音，成果非常有意義。歌王也特別在曲中加入高難度Rap，向聽眾下「客語認證最高等級」戰帖，歡迎大家挑戰。

