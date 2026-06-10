羅斯福號首度部署AI無人艦「海鷹」 美軍測試未來海戰新編制

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美軍「羅斯福號」將首度把「海鷹」無人艦納入航艦打擊群部署。（取自Leidos公司網站）



隨著美國航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）即將首度把「海鷹」（Seahawk）中型無人水面艦（MUSV）納入航艦打擊群部署，美國海軍正朝向全新的作戰模式邁進。外界認為，這項部署不僅可能改變航艦打擊群的運作方式，也象徵全球海軍未來可能重新定義海上制海權的作戰理念、艦隊設計以及成本結構。

《歐亞時報》（EurAsian Times）報導，在潛艦、飛彈和無人機快速發展的時代，航空母艦的價值正面臨越來越多質疑。批評者認為，航艦過於昂貴，一旦損失代價巨大，而且體積龐大，在現代戰場上也越來越難隱藏。

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然而，無人水面艦的出現，可能為航艦找到新的生存及作戰方式。透過部署無人艦，航艦不僅能夠擴大偵察和打擊範圍，也能降低官兵暴露在危險環境中的風險，同時增加敵軍鎖定目標的難度。

分析人士指出，海鷹號（Seahawk）這次加入羅斯福號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）打擊群具有重要里程碑意義。因為目前美國海軍仍在摸索如何把自主艦艇整合進現有艦隊，而這次實際部署將有助於未來建立無人系統與傳統艦隊協同作戰的作戰概念（CONOPS）。

今年2月，美國海軍水面部隊司令麥克蘭中將（Vice Adm. Brendan McLane）就曾表示，海軍計畫派遣1艘中型無人水面艦與羅斯福號共同部署，目的就是評估兩者搭配運作的效果，並進一步研究未來能夠與航艦打擊群結合的其他任務模組。

另一方面，美國海軍也正同步推動新1代無人艦發展計畫。今年5月22日，海軍公布共有7家國防企業提交中型無人水面艦設計方案，包括Leidos、亨廷頓英格爾斯工業公司（HII）、Sea Machines、薩羅尼克科技（Saronic Technologies）、Galliano Marine Services、PacMar Technologies以及Birdon。這些廠商將進入原型艦的海上測試階段，測試將持續至今年10月。如果通過驗證，將獲得1500萬美元（約4兆7444億新台幣）資金，並取得後續量產的資格。

海鷹號可執行反潛與海域監控任務

如果海鷹號這次部署被證明成功，美國海軍未來很可能在更多航艦打擊群中部署同類型無人艦。這也意味著海軍希望讓無人系統不再只是實驗性裝備，而是真正成為有人艦隊的戰力倍增器（Force Multiplier）。

海鷹號本身是Leidos公司開發的無人艦之一，屬於它著名的「海獵人號」（Sea Hunter）自主艦艇的升級版本，主要執行反潛作戰（ASW）以及海域態勢感知任務。Leidos國防通訊副總裁康拉德（Conrad Chun）表示，Leidos已在海事自主系統領域投入超過10年時間，累積豐富的投資和實戰經驗，而海鷹號也已於今年4月正式納入美國海軍的作戰艦隊。

事實上，早在2023年，美國海軍就曾將包括海鷹號和海獵人號在內的4艘無人艦部署至西太平洋地區。不過，這次與羅斯福號共同部署的意義更加重大。

哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員、退役潛艦軍官克拉克（Bryan Clark）指出，這顯示美國海軍正嘗試把無人系統正式納入主要的作戰力量，並依據不同地理環境和任務需求，打造全新的客製化兵力編組。

許多分析人士認為，這項發展與美國海軍作戰部長考德爾上將（Adm. Daryl Caudle）今年2月提出的《作戰指導》（Fighting Instructions）密切相關。考德爾主張建立所謂的「預備兵力戰略」（Hedge Force Strategy），希望充分利用無人系統，創造多種不同於傳統航艦打擊群的新型作戰模式，而不再侷限於由航空母艦、驅逐艦及支援艦艇組成的固定編制。

人力短缺與預算壓力推動無人艦發展

中型無人水面艦的巨大優勢在於幾乎不需要船員，並能連續自主運作好幾個月。這項特性對正面臨兵力短缺和預算壓力的美國海軍格外重要。據傳，目前美國海軍仍缺少約1萬名水兵，同時也面臨國防預算的緊縮問題。

因此，許多分析人士認為，像海鷹號這類無人艦能夠以更低的人力及後勤成本，提供更多作戰能力，也就是所謂「用更少的尾巴（後勤）換取更多的牙齒（戰力）」。

另外，無人系統還能讓人員遠離最危險的任務區域，同時擴大航艦打擊群的感測器覆蓋範圍、武器投射能力以及燃料使用效率。海鷹號可搭載先進的情報、監視與偵察（ISR）、電子戰（EW）以及反潛作戰系統，因此能夠部署在打擊群前方數百英里處，成為航艦的「眼睛和耳朵」，在不冒險派遣有人艦艇的情況下，大幅延伸艦隊偵察範圍。

由於採用模組化設計，海鷹號還能根據任務需求快速切換功能，在反水雷、反潛還有電子戰任務之間靈活轉換。對航艦而言，它更像是1條部署在前線的散兵線（Skirmish Line），負責及早發現潛艦或飛彈威脅，為航艦爭取更多的機動及反應時間。

拘留所環境。

Leidos公司網站

無人艦仍面臨三大挑戰

不過，美國海軍高層也清楚知道，無人艦並非沒有挑戰。首先是後勤及維修問題。雖然機器人艦艇不需要食物和休息，但仍需要燃料、軟體更新以及零件更換。因此，美國海軍目前正在測試利用補給艦和專用支援無人艦，在海上為大型無人水面艦（LUSV）的垂直發射系統（VLS）重新裝填飛彈。這雖然減少傳統的維修人力需求，卻增加了資訊科技專業人員的重要性。

其次是技術及戰術挑戰。無人艦必須在繁忙航道、惡劣天候還有高碰撞風險環境下自主航行，同時還必須面對敵方的電子干擾。如果衛星通訊遭到壓制或切斷，無人艦與航艦打擊群之間的聯繫也可能中斷。

而最棘手的問題則是指揮及控制權。當無人艦逐漸具備攻擊能力後，究竟應由航艦打擊群指揮官、艦載機聯隊指揮官，還是人工智慧（AI）系統負責下達命令？目前所有的武器發射仍須由人類指揮官批准，但如果面對極音速飛彈等必須在毫秒間做出反應的威脅，人類是否還來得及介入決策，已成為新的爭議。

更重要的是，機器人無法接受軍法審判，因此自主武器究竟應該擁有多少致命的決策權，仍涉及複雜的法律與倫理問題。

正因如此，考德爾在《作戰指導》中已要求海軍建立完整架構，說明未來艦隊指揮官及聯合作戰部隊如何把機器人自主系統（RAS）納入兵力部署、分散配置和全球兵力管理之中。不過，截至目前為止，美國海軍仍尚未建立成熟的無人艦運作模式，而羅斯福號與海鷹號的首次聯合部署，很可能將成為未來海戰模式轉型的重要起點。

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