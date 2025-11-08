羅斯福路南往北今起7-9點禁左須繞行 蔣萬安：市民安全最優先考量

台北市長蔣萬安8日出席「環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮」，主持祈福動土儀式。(記者方賓照攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環羅斯福路新店往公館方向內側第二車道，今起改成時段性的可變車道，早上7點至9點禁止直接左轉，只能直行，汽機車欲左轉須行駛替代動線，早上9點至隔天早上7點，恢復左轉專用，但是民眾覺得麻煩。台北市長蔣萬安今說，市民安全永遠是最優先考量。

蔣萬安出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮前受訪表示，公館圓環改為正交路口後，截至目前為止一個多月，交通事故大幅降低4成4，市民安全永遠是最優先考量，任何重大交通工程的改變，也都需要長時間觀察和微調，所以有任何調整，也會請交通局事前向市民說明清楚。

廣告 廣告

交通管制工程處指出，首日上午觀察用路人仍不熟悉，有左轉車於該路口停等左轉現象，週一上班日會請義交協助指揮引導。今為假日，早上七點至九點車流未如平日多，故迴轉道平均一週期約一至二台車通行，替代動線車流狀況正常；已於台科大前路口再設一迴轉道，增加迴轉車儲車空間，紓解替代動線車流。

交工處強調，基隆羅斯路口的改善，還是以安全、降低事故率為優先，後於安全前提下，再去實施優化措施。經查，南往北尖峰時段左轉車輛占比低，禁左可使路口運作更有效率，目前此路口旅行時間及停等車隊長度，都與拆除圓環前相當，滾動式調整是希望使路口更為優化。

【看原文連結】

更多自由時報報導

蔣萬安拆公館圓環規劃了新圓環 「時段性禁止左轉」網酸爆

鳳凰颱風最新路徑潛勢圖曝光！「這天」可能從台灣西南部登陸

「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天

黃仁勳快閃台南莉莉水果店！老闆曝「BOSS通關密語」成趣談

