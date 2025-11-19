羅昇、友通投資六俊電機 強化無人機與機器人布局

（中央社記者潘智義台北19日電）佳世達集團跨足無人機產業，除投資翔隆航太、擎壤科技，今天再宣布旗下羅昇、友通策略投資深耕國防、航太與高階電控馬達的六俊電機，攜手拓展機器人與無人機等移動式載具的技術布局。

佳世達表示，未來透過「馬達驅動、控制視覺、邊緣運算」的跨技術整合，將完整串連元件製造、模組整合到應用，提升台灣在高階移動式自動化市場的整體競爭力。

佳世達說明，六俊電機為台灣少數跨足軍規級馬達自主開發實力的廠商，產品涵蓋致動器、雲台、伺服馬達等高精密驅動元件，具備從設計、零組件加工到模組整合與測試的垂直整合能力。

另外，六俊電機技術廣泛應用於國防、航太、無人機與極端工業環境，並憑藉高度可靠性與客製化彈性受到客戶長期肯定；除軍用領域外，也積極拓展工業自動化與無人載具市場，推進高階馬達模組技術與規模化應用。

佳世達指出，隨著無人載具與機器人的快速發展，由馬達與減速機構構成的關節模組，已成為實現動作控制與精準協作的自動化通用關鍵元件。透過本次策略合作，羅昇、友通將整合控制器、視覺控制與供應鏈的優勢，結合六俊於馬達、致動器與模組設計的技術實力，共同打造從元件製造、系統整合與技術服務的垂直整合平台，攜手提升高階應用場域的整合交付實力與商業機會。（編輯：張良知）1141119