羅時豐寫下五連勝 邰智源自嘲輸到脫褲

邰智源隊從開播已經五連敗。 （圖／麥卡貝網路電視提供）

料理實境節目《真料理兩鍋論》新一集邀請到金鐘視帝游安順，作為出題嘉賓開出「做工的人」主題，集結搬家師傅、水泥師傅、拆除工程師傅、板模師傅等21位各界師傅擔任評審官。

體驗過不少做工職業的邰智源感嘆「不管是蓋房子、做水電或是做板模，鋪橋造路全都靠他們，非常辛苦跟不易。」訪問到整理師時，溫妮隨即詢問業務有沒有包含斷捨離，爆料邰智源家有整個房間都是杯子跟保溫瓶，引發全場驚嘆，邰智源打趣道「我又不像其他大哥可以收集名車名錶，就只能收集馬克杯呀。」

廣告 廣告

邰智源與KID體驗過不少做工的職業，KID回憶道體驗開怪手時要拆除整棟房子，但是重心不對房子可能會整個壓到怪手上，不只有不少眉角也很危險。KID還表示他印象深刻的還有漁工，「他們要長時間在海上作業，食衣住行等不便利，更與家人聚少離多，體驗過才知道做工的人有多辛苦，真的佩服不已。」

從開播至今的前五集中，竟都由羅時豐領軍的羅鍋隊獲勝，一面倒的結果也引起觀眾熱議「天啊以節目來說五連勝真的太扯」「超真實的實境節目，連輸五場完全不set」，邰智源更自嘲「我們這叫士（四敗）可殺，五（連敗）就習慣了。」直呼真有種輸到脫褲的感覺。還打趣地開始打聽各位師傅們一日工的薪水多少，說自己很心動。

對於五連勝的超狂紀錄，羅時豐則坦言其實他從沒想過輸贏的問題，「因為這節目是玩真的，都是靠大家以主題去發揮，找出能讓評審們認可的料理！會贏是我們運氣好，有抓到評審團的渴望與需求，又或是當下的喜好而已。」他笑說贏那麼多集，真是有點不好意思，但也為邰鍋隊打氣道相信憑著邰智源的老饕直覺，一定有機會旗開得勝。

羅時豐表示沒想到會五連勝，謙虛表示是運氣好。 （圖／麥卡貝網路電視提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女主管張嘴飄「煮熟高麗菜味」！每天刷3次牙還是臭 專家揭元凶

奧客「施展天殘腳」砸店！佳德鳳梨酥武俠文曝光 網全跪：被耽誤的曠世奇才

AI一句話揭渣男真面目！他約會手機狂用ChatGPT 一問秒破已婚身分