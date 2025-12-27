羅時豐工地秀1天9場賺的全交給媽 邰智源爆料「錢多到用倒的」

邰智源（右）受邀上羅時豐（左）的節目，羅媽特地準備一整桌料理宴請貴賓。《大牛比較攬》 提供

羅時豐經營新頻道《大牛比較攬》有成，剛公布的2025 YouTube年度熱門創作者又再度入圍前十大，當中的人氣單位《趣你家蹭飯》更迎來網友敲碗已久的邰智源，過往都是羅時豐到對方家蹭飯，沒想到邰智源家裏根本不開伙，羅時豐只好請出退隱「廚房」30年，已經高齡86歲的羅媽媽重出江湖。

節目中，羅媽精心準備一桌澎湃的客家料理宴請貴客，沒想到邰智源一到羅時豐家，立刻虧他家裏大的宛如古裝劇中的大宅邸，邰智源還忍不住感嘆：「可見以前秀場真的很好賺。」逗笑所有人。

邰智源（右）受邀上羅時豐的節目。《大牛比較攬》 提供

邰智源回憶和羅時豐其實已認識多年，當年羅時豐開著極為罕見、身價不斐的BMW 850i在做完工地秀後順道載他回家，羅時豐笑說工地秀時期真的很瘋狂，自己最多一天可以跑9場，羅媽媽加碼透露:「當時他都半夜回到家，然後敲門進來說，媽，錢給你，就放在我枕頭旁邊。」讓邰智源忍不住開玩笑說：「當年牛哥一定是直接把錢用倒的，天亮才算錢，天黑算不清楚。」

不過玩笑歸玩笑，正式上桌吃飯，羅媽媽拿出一身好本領，客家小炒、筍絲封肉、客家鹹菜湯，讓邰智源大飽口福，每道菜都讚不絕口，但沒想到就在邰智源吃的津津有味時，羅媽媽竟然拿出「香菜」推薦邰智源一定要搭配一起吃，只見香菜絕緣體的邰智源臉色發青，但基於「孝順」，邰智源硬著頭皮淺嚐了「一片」香菜，真的香菜氣味太逼人，邰智源吃了一口後就猛灌茶，羅時豐在一旁看的樂開懷，笑說：「邰哥真的太善良了。」

邰智源（左）受邀上羅時豐（右）的節目，羅媽特地準備一整桌料理宴請貴賓。《大牛比較攬》 提供

聊到近年投入YouTube經營的心路歷程，羅時豐也好奇詢問邰智源，當初得知自己加入YouTube時的真實想法，邰智源先是嘆了口氣直言：「完了！」引得現場哄堂大笑，隨後又補充表示：「因為羅時豐一定會帶著大量喜歡他的觀眾一起進到YouTube，大牛是一塊稀土，只是當時還沒被開採而已！」一番話不僅展現兩人深厚交情，也高度肯定羅時豐在新媒體平台上的影響力。

節目中赫然發現，邰智源雖然不是客家人，但客語也頗為精通，邰智源笑說要請羅時豐多替他在客家台美言幾句，邰智源說:「你都跟客語台綁在一起20幾年了，我們都沒有辦法擠進去，靠羅哥帶我一起前進客家台主持節目。」還派出羅媽媽跟客語台台長喊話，希望促成兩人合開客語節目，在此之前，兩人合作的《真料理兩鍋論》已率先上線，邀請觀眾一同品味料理背後的故事。



