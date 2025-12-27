羅時豐憶秀場1天趕9場 意外曝光超狂身家

羅時豐經營 YouTube 頻道《大牛比較攬》成績亮眼，日前再度入圍 2025 年度熱門創作者前十大，其中高人氣單元《趣你家蹭飯》終於迎來網友敲碗已久的邰智源助陣。一向是羅時豐到別人家「蹭飯」，沒想到這回卻踢到鐵板，因為邰智源家中根本不開伙，羅時豐只好緊急搬出祕密武器，請退隱廚房 30 年、現年 86 歲的羅媽媽再度掌廚，端出一整桌澎湃道地的客家料理宴請貴客，畫面溫馨又難得。

邰智源一踏進羅時豐家中，立刻笑虧屋子大得像古裝劇裡的大宅院，忍不住感嘆：「可見以前秀場真的很好賺。」兩人也聊起多年前的交情，邰智源回憶，當年羅時豐做完工地秀，還會開著極為罕見、身價不菲的 BMW 850i 順道載他回家。羅時豐則笑說那段時間真的很瘋狂，一天最多能跑九場演出。羅媽媽也加碼爆料：「那時候他都半夜回來，敲門說『媽，錢給你，就放在我枕頭旁邊。』」讓邰智源聽了忍不住打趣：「當年牛哥一定是錢用倒的，天亮再算，天黑根本算不清楚。」

話題也延伸到近年羅時豐投入 YouTube 經營的心路歷程，他好奇詢問邰智源，當初得知自己進軍新媒體時的真實想法。邰智源先嘆一口氣直說：「完了！」瞬間引爆全場笑聲，隨後又補充：「因為羅時豐一定會把大量喜歡他的觀眾一起帶進 YouTube，大牛是一塊稀土，只是以前還沒被開採。」一番話不僅展現兩人多年情誼，也高度肯定羅時豐在新媒體世代的影響力與潛力。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導