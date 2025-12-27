羅時豐豪宅內部裝潢曝光！「像古裝劇大宅邸」 邰智源傻眼：以前秀場真的好賺

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

羅時豐經營新頻道《大牛比較攬》有成，剛公布的2025 YouTube年度熱門創作者又再度入圍前十大，當中的人氣單位《趣你家蹭飯》更迎來網友敲碗已久的邰智源，過往都是羅時豐到對方家蹭飯，沒想到邰智源家裡根本不開伙，羅時豐只好請出退隱「廚房」30年，已經高齡86歲的羅媽媽重出江湖，料理一桌澎湃的客家料理宴請貴客，只見邰智源一到羅時豐家，立刻虧對方家裡大的宛如古裝劇中的大宅邸，邰智源忍不住感嘆：「可見以前秀場真的很好賺。」

邰智源上羅時豐的節目《大牛比較攬》作客。（圖／大牛比較攬提供）

邰智源回憶和羅時豐其實已認識多年，當年羅時豐開著極為罕見、身價不斐的BMW 850i在做完工地秀後順道載他回家，羅時豐笑說工地秀時期真的很瘋狂，自己最多一天可以跑9場，羅媽媽加碼透露：「當時他都半夜回到家，然後敲門進來說，媽，錢給你，就放在我枕頭旁邊。」讓邰智源忍不住開玩笑說：「當年牛哥一定是直接把錢用倒的，天亮才算錢，天黑算不清楚。」

羅時豐的媽媽端出許多料理招待邰智源。（圖／大牛比較攬提供）

不過玩笑歸玩笑，正式上桌吃飯，羅媽媽拿出一身好本領，客家小炒、筍絲封肉、客家鹹菜湯，讓邰智源大飽口福，每道菜都讚不絕口，但沒想到就在邰智源吃的津津有味時，羅媽媽竟然拿出「香菜」推薦邰智源一定要搭配一起吃，只見香菜絕緣體的邰智源臉色發青，但基於「孝順」，邰智源硬著頭皮淺嚐了「一片」香菜，真的香菜氣味太逼人，邰智源吃了一口後就猛灌茶，羅時豐在一旁看的樂開懷，笑說：「邰哥真的太善良了。」

