羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺

娛樂中心／施郁韻報導

邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。（圖／翻攝自《大牛比較攬》YouTube）

「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」

邰智源一進到羅時豐家中，驚呼根本是樣品屋。（圖／翻攝自《大牛比較攬》YouTube）

羅時豐的YouTuber超人氣單元《趣你家蹭飯》，深受眾人喜愛，羅時豐邀請邰智源到自家豪宅「蹭飯」，邰智源一進到家中就驚呼根本是樣品屋，富麗堂皇的裝潢，在超大坪數的豪邸空間中擁有主客廳與次客廳，以及多間房間，好奇問「平常在家裡有在開車嗎？」羅時豐則笑稱「在家裡頂多慢跑」。

邰智源好奇問「平常在家裡有在開車嗎？」羅時豐笑稱「在家裡頂多慢跑」。（圖／翻攝自《大牛比較攬》YouTube）

邰智源表示，自己與羅時豐認識多年，當年他開著相當罕見且身價不斐的BMW 850i，做完工地秀後順便載他回家，羅時豐笑說工地秀時期最多一天跑9場，羅媽媽則透露：「當時他都半夜回到家，敲門進來說，媽，錢給你，就放在我枕頭旁邊。」邰智源開玩笑直呼：「當年牛哥一定是直接把錢用倒的，天亮才算錢，天黑算不清楚。」

羅媽媽接連煮出多道料理，包括客家鹹菜湯、客家小炒、筍絲封肉，邰智源讚不絕口，還加碼拿出邰智源最害怕的「香菜」，表示一定要搭配著吃，邰智源硬著頭皮吃了一小片香菜，猛喝泡茶，羅時豐表示：「邰哥真的太善良了。」

影片一出，不少網友表示：「20幾年前買的房子很大，真的有錢，電梯直達家就知道很大。」、「大牛哥家裡的廚房，窗外風景非常棒，讓人覺得很幸福」、「大牛哥家裡真氣派」、「工地秀真的讓許多老牌藝人賺飽飽，羅哥的家真的超級氣派，羅媽媽氣色很好、身體健康，真的是後輩的福氣。」

