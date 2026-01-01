羅時豐錄影爆意外 自曝昔日「騎重機慘摔2次」

羅時豐（左）、邰智源分享駕駛經驗。（麥卡貝網路電視提供）

邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵在麥卡貝料理實境節目《真料理兩鍋論》最新一集，為各領域駕駛員準備美食。提到過往的駕駛經驗，羅時豐透露，他曾在騎重機時因為擔心跟丟前方車輛，一時太過緊張而不甚摔車2次。

節目邀請特技飛車演員、戰鬥機飛官、水上摩托車、熱氣球、救護車、捷運駕駛員等海陸空各類駕駛員，訪問職業重機賽車手時，溫妮分享跟邰智源在日本騎重機的回憶，笑說：「我永遠都忘不了，因為我這輩子沒坐過這麼慢的重機。」

邰智源隨即說，「她以為是跟憲兵隊一起走，因為速度跟走路差不多，時速大概只有10而已」，坦言當時有聽到隊友在對講機抱怨他能不能騎快一點。

連職業大客車駕照都考過的邰智源笑說，他除了聯結車自己哪種車沒開過，羅時豐一聽隨即問「那你靈車開過嗎？」，邰智源自嘲回說自己過一陣子就會去坐。沒想到現場竟真有一位靈車駕駛員，另他哭笑不得問道「第一集是禮儀師，第二集是靈車，是要幫我找身後事的一條龍服務嗎？」

《真料理兩鍋論》上周首播，收視不凡。邰智源感性表示：「很感動，我們其實很簡單，做節目就是希望大家開心，只要能做出一個闔家觀賞的節目，讓觀眾能得到樂趣就足夠了」，羅時豐則說，跟大家一起共事真的很開心，節目要長期看，現在串流媒體太多了，能被注意到不容易，會繼續加油把歡樂帶給大家。」並與邰智源感嘆最辛苦的是幕後團隊，台前幕後都在為節目拚搏，感謝所有工作人員。

黃鐙輝感謝所有支持兩鍋論的粉絲，「我們其實很辛苦、用很多心錄節目，希望觀眾能看到我們的努力」，KID笑說知道首播獲得好收視非常開心，「希望可以結合我們網路跟電視的粉絲一起，節目越來越好，歡迎大家多多留言支持！」溫妮則說，自己之前多是在網路主持，很開心能有不同形態的主持機會，並跟各位前輩一起合作。」丘涵直呼，第一集上線後自己也搶先跟著點進去收看，作為觀眾看覺得節目真的非常精彩，也希望節目能繼續維持在排行榜第一名。

