羅時豐頻傳死訊淡定回應「消業障」 邰智源被預言中風曝養生秘訣

由麥卡貝網路電視製作的料理實境節目《真料理兩鍋論》於今（26日）盛大舉辦發布記者會。六位主持人：邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵一同亮麗出席，現場分享節目拍攝的幕後趣事。六位橫跨不同世代的主持陣容，更被幽默形容有老、中、青「三代同堂」的概念。對於網路頻傳羅時豐死訊，他持幽默態度回應看法；有中風危機的邰智源也分享養生秘訣，呼籲大家「早睡很重要！」

▲ 《真料理兩鍋論》主持人進行好鼻師對決（圖／麥卡貝網路電視）

雖然邰智源和羅時豐過去曾在工地秀合作，《真料理兩鍋論》是兩人第一次正式合作主持節目。羅時豐對邰智源讚譽有加，直誇前輩「是能開玩笑的長輩！」記者會現場氣氛也相當輕鬆。中生代的主持人黃鐙輝和KID林柏昇，這次能與羅時豐合作更是難掩興奮，兩人笑稱對方是爸媽的偶像，甚至可以隨口清唱羅時豐的經典歌曲，十分逗趣。

面對近年來網路上頻傳的「死訊」謠言，羅時豐對此淡然回應早就習慣了，並將其視為「消業障」的概念，「業障會回到傳播訊息的他人身上」。

邰智源也提及，曾被算命師預言未來可能會中風，因此對於健康方面確實會更加留意。他笑著分享自己的「養生戒律」，吃豬腳都只敢「唆一下骨頭」，就快要茹素了。

被問及是否有做健康檢查，邰智源表示身體基本上都沒有大問題，只是膽固醇稍高一點。他呼籲大家養生要早睡，並且要「照著節氣執行養生計畫」。他透露自己多半在晚間11點前就寢，甚至從8點就開始準備睡眠。此話一出，立刻引起現場一陣驚呼，一旁的KID林柏昇驚呼，大喊：「你是蔡依林哦！」惹來一陣笑聲。

