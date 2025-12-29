羅時豐「半夜塞錢給媽」自爆秀場行情！住宅內部奢華曝光 邰智源震驚「賺很大」

四季線上／陳軒泓 報導

羅時豐經營 YT 新頻道「大牛比較攬」有成，剛公布的 2025 YouTube 年度熱門創作者又再度入圍前十大，其中人氣單元《趣你家蹭飯》近期邀請到邰智源擔任來賓，沒想到他家根本不開伙，羅時豐只好請出退隱廚房30年，已經高齡86歲的羅媽媽重出江湖，料理一桌澎湃的客家料理宴請貴客，只見邰智源一到羅時豐家就立刻虧他家裏大的宛如古裝劇中的大宅邸，邰智源忍不住感嘆：「可見以前秀場真的很好賺。」

羅時豐媽媽再現廚藝（圖／大牛比較攬 提供）

邰智源回憶和羅時豐其實已認識多年，當年羅時豐開著極為罕見、身價不斐的 BMW 850i 在做完工地秀後順道載他回家，羅時豐笑說工地秀時期真的很瘋狂，自己最多一天可以跑9場，羅媽媽加碼透露：「當時他都半夜回到家，然後敲門進來說，媽，錢給你，就放在我枕頭旁邊。」讓邰智源忍不住開玩笑說：「當年牛哥一定是直接把錢用倒的，天亮才算錢，天黑算不清楚。」

羅時豐宴請邰智源正宗客家料理（圖／大牛比較攬 提供）

節目中赫然發現，邰智源雖然不是客家人，但客語也頗為精通，邰智源笑說要請羅時豐多替他在客家台美言幾句，邰智源說：「你都跟客語台綁在一起20幾年了，我們都沒有辦法擠進去，靠羅哥帶我一起前進客家台主持節目。」還派出羅媽媽跟客語台台長喊話，希望促成兩人合開客語節目，不過雖說八字可能沒有一撇，但兩人合作的《真料理兩鍋論》已經上線，邀請觀眾一同品味料理背後的故事。

