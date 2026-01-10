羅時豐《除夕夜》飆嗓 被虧馬年叫牛唱歌

Sandy吳姍儒連續4年主持，文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026WE ARE我們的除夕夜》，10日晚間在台北流行音樂中心錄製，邀請許效舜、苗可麗、李千娜、羅時豐、孫淑媚、卜學亮、李聖傑等歌手飆唱。

許效舜、苗可麗在「WE ARE綜藝夜總會」單元，製造源源不絕笑聲。去年因金鐘表演成為流量王的羅時豐（大牛），昨晚連唱2首，魅力全開，結果被許效舜笑虧「馬年卻一直叫牛唱歌」，羅時豐也自嘲他走老運。他接著與孫淑媚、苗可麗合唱〈海波浪〉，李千娜也身著水鑽流蘇短裙，性感演唱〈心花開〉，掀起一波波高潮。

廣告 廣告

許效舜預計今年過年準備超過6位數的紅包給晚輩，希望讓他們養成儲蓄習慣，「該花的時候也要捨得花，但要懂得存」，他也感性表示，金錢只是緣分的盈餘，家人與健康才是不可逆的。

上月猝逝的曹西平，過往是許效舜、苗可麗、澎恰恰《超級夜總會》的常客，許效舜、苗可麗昨都感嘆，一定要珍惜身邊所有人，「健康跟親情都是不能等」。

許效舜說，曹西平在舞台上總是很活潑、熱情，「曹大哥是很開朗的人，在節目上都很好啊，一直『醜八怪』、『醜八怪』，我現在好像都還能聽到他的聲音，唉！」

苗可麗想到去年離世的媽媽，難過表示：「我這一年也算看透生死，我們不知道無常什麼時候發生，我們都要珍惜陪伴家人的時間，這才是最重要。」