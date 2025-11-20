羅晉才剛爆出離婚唐嫣！經紀人證實一噩耗：全家陷悲痛 網心疼「太慘」

羅晉（左）與唐嫣傳出離婚。翻攝羅晉微博

羅晉與唐嫣近日被點名離婚，且中國微博上繪聲繪影指出兩人已分居多時，結果微博上20日晚間再爆噩耗，羅晉透過經紀人發布父親離世的訃聞，分居原因應是羅晉這一年來都在北京照顧家人，才與住上海的唐嫣分隔兩地。

訃告中指出，羅晉的父親羅順希先生於19日離世，享壽70歲，將於23日上午舉辦告別式。而羅晉經紀人發出消息，並指出：「羅先生本人及家人正陷於悲痛及各項事務中，特代其發布訃告。」網友心疼嘆，父親離世還被傳離婚消息，「太慘了」。

廣告 廣告

羅晉透過經紀人發出父親離世訃告。翻攝微博

網傳「超甜夫妻檔」離婚！社群0互動惹猜疑

微博上近日有爆料者指出：「再也不相信愛情了，朋友在大平台做綜藝，從他那兒吃瓜內娛一對特別甜的中年夫妻其實已經離婚了，真的完全出乎意料，內娛還有真情侶嗎？以前真的挺嗑的。」其中羅晉與唐嫣銀色夫妻檔就在網友猜測的名單內，且被認為嫌疑最大，因兩人已許久沒有公開曬恩愛，與過往高調甜蜜態度很不同。



回到原文

更多鏡報報導

「甜蜜夫妻檔」驚傳已離婚！羅晉、唐嫣被爆「分居一年半」社群0互動

趙露思才剛宣布新東家！工作室立刻開戰了 無預警發聲明喊告17人

陳喬恩獻出「洞房花燭夜」美色誘惑 機靈告白這句話！網友嗨喊：太愛了