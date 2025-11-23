羅晉遭爆離婚後為父辦告別式 唐嫣現身緊跟！夫妻互動現況曝光

羅晉（右）為父親辦告別式，老婆唐嫣也現身。翻攝自微博

中國銀色夫妻檔羅晉、唐嫣近日遭爆離婚，還被指分居多時，雙方都沒有回應，沒隔幾天，羅晉就透過經紀人發布父親訃告。23日上午，羅晉與家人為父親舉辦告別式，中國狗仔也拍到唐嫣緊跟在身旁，送公公最後一程，離婚傳言也不攻自破。

羅晉的父親羅順希19日離世，享壽70歲，經紀人代為發出消息，並指出：「羅先生本人及家人正陷於悲痛及各項事務中，特代其發布訃告。」網友才驚訝發現，夫妻倆分居原因，很可能就是羅晉這一年來都在北京照顧父親，才與唐嫣分隔兩地。

羅晉（左）與唐嫣被爆已分居一年半。翻攝羅晉微博

「超甜夫妻檔」爆離婚！網嘆：不相信愛情

至於會爆出離婚傳言，是因微博上近日有爆料者指出：「再也不相信愛情了，朋友在大平台做綜藝，從他那兒吃瓜內娛一對特別甜的中年夫妻其實已經離婚了，真的完全出乎意料，內娛還有真情侶嗎？以前真的挺嗑的。」其中羅晉與唐嫣銀色夫妻檔就在網友猜測的名單內，且被認為嫌疑最大，因兩人已許久沒有公開曬恩愛，與過往高調甜蜜態度很不同。



