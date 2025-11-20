羅晉、唐嫣曝分居1年婚變 經紀人曬「訃告」爆熱搜

中國藝人羅晉和唐嫣近日被傳婚變始終未發聲。（圖／翻攝自羅晉、唐嫣微博）





中國藝人羅晉和唐嫣好友多年，在2018年結婚並育有一女，兩人的感情讓人稱羨。豈料，近日被傳出兩人分居1年疑似婚變，但雙雙都沒出面回應，今（20日）羅晉經紀人曬出訃告，才讓大眾得知分居原因。

羅晉和唐嫣因被發現分居1年半時間，雖然都沒有接戲進組，不過從微博IP地址來看，一個在北京、一個在上海，但也有網友反駁，曬出他們2024年12約帶著女兒去迪士尼的照片，表明兩人並非所傳的分居離婚。

中國藝人羅晉和唐嫣近日被傳婚變始終未發聲，經紀人發出羅晉父親的訃告。（圖／翻攝自微博）

對於兩人一直沒有對婚變發聲，今日羅晉經紀人在微信朋友圈發布訃告，確認羅晉父親羅順希先生已於11月19日安然離世，告別式在11月23日上午9時在北京八寶山殯儀館舉行，要求參加者著深色服裝並提前30分鐘到場。羅晉及家人正全力處理喪事，因悲痛未公開發聲。

粉絲也指出羅晉過去一年沒有接戲，但多次被目擊出入醫院，在北京照顧病重父親，而唐嫣則是留在上海照顧女兒，也呼籲網友不要在喪親之痛時炒作婚變，要求給予空間。



