羅智先：明年景氣難預測「過一天算一天」
全球經濟前景混沌不明，統一集團董事長羅智先表示，明年不確定因素仍多，因此對整體景氣實在無法預測，「沒有看法，過一天算一天」。他也說，相信整個社會都有能力可以克服所有問題，但對於未來會怎麼變化很難預測，「看不懂是正常的，有看得懂的人我也很想請教他」。
統一集團「新市物流園區」昨舉行謝土暨開幕啟用典禮，羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲連袂出席。談到零售業景氣，羅智先說，基本上零售業的波動不會很大，但仍會受到民眾購買力的影響，同時也可能因為投入的商家愈來愈多，需求還是很固定，因此在分食的效應之下，感覺起來還是滿緊張的，大家會覺得比較辛苦。
而統一在併購家樂福後進入整理期，今年以來陸續關閉四家量販分店、三家家樂福超市以及一家頂級超市Mia C'bon，羅智先對此表示，主要是因為房東有新的規畫，關店卻沒有讓整體營收減少，維持在800多億元，這也讓團隊有思考的空間，是否過去門市配置上是自己過於一廂情願，而未來也不急著要展店，而是思考實體門市如何讓消費者「更有理由走進來」。
羅智先表示，以台灣的人口結構來說，一人一戶的家庭占了三成，這對量販是很大的衝擊與考驗，要重新思考量販與超市在現在、或未來十年應該要扮演的角色，而現在同仁對於關店並不像過去一樣會害怕，反而是更聚焦經營現有門市，展店最簡單的事情，但要展什麼樣的店，才是問題，真正重要的是規畫內容和新模式。
線上通路方面，統一集團近期進軍電商通路企圖明顯，羅智先說，電商非常有趣，雖然統一集團目前在電商領域還「浸在水池裡感受溫度，有在游、但姿勢不太好」，但至少有個環境可以在裡面感受一下 ，尤其感受到現在的電商再過兩、三年可能又會全然不同，未來還有很多新的模式會出來，現在仍在觀察。
統一集團也強化全台物流布局，羅智先表示，未來三年將陸續啟動北、中、南共四座物流園區，總投資金額預計超過500億元。他說，「物流肯定是愈來愈重要，牽涉到人力缺乏，機會與挑戰並存。」
更多udn報導
讓台灣有感！專家揭中共軍演原因：這次民生衝擊最大
校前1%！父病故、照顧身障家人 他不畏逆境上台大電機
認與江宏傑「新婚就感情破裂」 福原愛坦承當年不成熟
好吃又好逛！網大推「全台最頂」老街：食物很有特色
其他人也在看
中國環台軍演 華爾街日報：試圖阻斷美日協防台灣
隨著與美國及日本在台灣安全議題上的緊張關係升高，中國29日在台灣周邊海空域展開大規模軍事演習，並稱此舉是對「外部勢力干涉中國內政」所發出的「嚴正警告」。分析家指出，中國此次演習顯然著眼於阻斷任何協防台灣的軍事行動，尤其是嘗試切斷台灣與日本之間的海空交通，而美軍正是以日本做為重要基地。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 64
共軍軍演 台學者：觀察導彈是否穿越領空
共軍東部戰區今天將在台灣周邊軍演並組織實彈射擊。政大國關中心主任王信賢指出，從軍演海報可看出重點是「反干涉」，這次軍演影...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 77
中海警船擾台「相距僅0.8浬」！管碧玲公開監控照曝海上對峙：嚴陣以待
中國解放軍東部戰區29日無預警實施為「正義使命－2025」圍台軍演，更嗆聲今（30）日將使用實彈演習，中國海警船同步擾台進入台灣東部海域，台灣海巡署桃園艦針對中國海警1306第七次廣播驅離，雙方相距僅0.8浬。對此，海委會主委管碧玲發文表示，「堅持捍衛主權，嚴陣以待」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 42
學者：台灣經濟 靠AI「一白遮三醜」
中央大學台經中心昨公布12月消費者信心指數（CCI）為64.3點，不僅連續下滑，也較去年同期明顯走低，顯示民眾對未來半年的消費與投資行為仍將偏向保守。台經中心執行長吳大任說，各種不確定因素可望在明年揭曉，總體局勢「可能大好、也可能大壞」，關鍵取決於關稅與相關政策。聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 31
北檢稱「小三照無偽造」不起訴謝寒冰！曹興誠：助長親共賣台氣焰
[Newtalk新聞] 媒體人謝寒冰2月爆料聯電創辦人曹興誠有「小三露骨照」，曹興誠則控告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》、不實性影像等罪，台北地檢署29日以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由處分不起訴。對此，曹興誠透過臉書回應：「聽說謝寒冰獲得不起訴處分，我深覺遺憾。台北地檢署認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異！」 曹興誠在臉書發文寫道：「謝寒冰公布的照片有些真實，有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法。謝寒冰偽造最惡劣的一張，是顯示本人赤身露體吸著煙的照片。本人長期患有慢性氣管炎，四十年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，怎可能如謝某公布的照片吸著煙？」 曹興誠表示：「這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？謝寒冰公布照片中的中國女子，我確實認識，時約2015年。她當時在廣州做一些文物小生意，因為我是知名文物收藏家，所以她為生意，刻意在香港與我接近。我們交往一陣子，後因理念不合而分手。」 曹興誠直言：「這本是一件微不足道的個人私事，中共國安局竟然逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種無恥混混予以添加偽造、公諸於世，藉以打擊我的聲譽和大罷免。其新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 140
跨年維安 北中桃晚會要安檢
張文隨機殺人案引發恐慌，各地跨年晚會維安升級。警力部署增加外，台北、桃園、台中市政府參考演唱會，將對入場民眾實施安檢，另...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
今晨最低溫10.9度！跨年夜北部有雨 元旦迎強烈大陸冷氣團
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮的攝氏10.9度。氣象署表示，今天（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，中南部及台東日夜溫差大，明天天氣如何？氣象署指出，明天（31日）跨年夜北部、東半部及恆春半島有局部或零星短暫雨，周四元旦（1日）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，周五到周日（2日到4日）清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 小時前 ・ 4
今影響941航班 民航局批粗暴挑釁
共軍圍台軍演，今（30）日上午8時至晚間6時將在台海周邊畫設7處臨時危險區，進行火箭發射演習並禁止航空器進入，預計影響航班941班次、約10萬名旅客，其中，馬祖航班全部取消。民航局表示，依國際組織規定演習要提前7天公告，對岸只提前1天，嚴厲譴責此粗暴及挑釁作為。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 299
【本日焦點】因應共軍軍演 國防部：用實力捍衛台海／教部公布54碩博班註冊掛零 6頂大占17班／兒打工搬200公斤藝品身亡 母痛訴沒勞健保
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.因應共軍軍演 國防部：用實力捍衛台海 2.教部公布54碩博班註冊掛零 6頂大占17班 3.兒打工搬200公斤藝品身亡 母痛訴沒勞健保 4.雙城論壇剛落幕⋯陸宣布軍演 蔣萬安發聲 5.遊戲工程師「不懂HP」求復職被駁回Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 15 小時前 ・ 51
出國像大冒險？她遊「這3個國家」嚇破膽 一票人點頭：台灣治安世界第4
台灣治安良好，經常受到外國人稱讚，不少民眾也熱衷出國旅遊。不過，到了人生地不熟的地方，難免需要提高警覺。一名網友分享，她曾前往東南亞3個國家旅遊，因當地治安不佳，期間遇到一些突發狀況，讓她好奇究竟哪些國家出國時需要特別小心，貼文曝光後，掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
健康主題館／吃飽後疲倦、想睡 當心糖尿病前期
「飽睏」真的是幸福的事嗎？其實，此時正是血糖飆升且最易囤積脂肪的時刻。營養師林祐萱表示，部分的人以為血糖高低不定，是糖尿病患者的專利，這是錯誤的觀念，若血糖長期忽高忽低，不只容易出現胰島素阻抗，進入糖尿病前期，也會損害器官。聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
銀價大震盪 暴漲又暴跌…馬斯克：恐衝擊工業生產
國際銀價29日在首度突破每英兩80美元大關後，大跌逾9%，盤中跌至71.89美元，因交易員在這波破紀錄的漲勢中獲利了結，...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
軍演進逼！他嘆：後備群組卻傳這些訊息
[NOWnews今日新聞]中國日前無預警對台發動軍演，正當國防部與各級軍事單位戰戰兢兢之際，新北市議員林秉宥卻揭露，內湖後備軍人輔導中心的通訊群組內，多名成員並非關注國家安全防衛，反而頻繁轉發政治諷刺...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 200
54碩博班註冊掛零 台大、清大等6頂大共17班 中央大學占最多
教育部今天公布114學年大專新生註冊率，公私立大專共有54個碩博班註冊率掛零，台大、清大、陽明交大、成大、政大和中央大學等頂尖大學共有17個碩博班（含日間、在職）註冊率掛零，以中央大學8個碩博班居多。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前 ・ 152
川普回應中國對台軍演：習近平未告知、不擔心局勢
（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）共軍宣布新一波環台軍演，並將進行實彈射擊。美國總統川普今天對此表示，已看到相關情況，但中國國家主席習近平沒有告訴他任何事，「而且我也不認為他真的會這麼做」，一點都不擔心這件事，且中國海軍已在區域軍演20年。中央社 ・ 3 小時前 ・ 577
蔡力行親自鏟薯條！麥當勞進駐聯發科新竹總部 網友笑喊「跳槽外商」
IC設計龍頭聯發科（2454）新竹總部員工餐廳近期今（29）日迎來新成員麥當勞，成為員工用餐的新選項。開幕當天氣氛熱鬧，聯發科副董事長暨執行長蔡力行也驚喜現身，參與快閃活動、同仁互動，也讓不少員工直呼意外。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 32
川普、澤倫斯基和平協議會談 川普稱「俄願幫忙」外媒捕捉澤倫斯基微妙反應
烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普，12月28日在佛州「海湖莊園」（Mar-a-Lago）會晤，雙方在聯合記者會上表示，就俄烏戰爭達成和平協議已「接近許多」，但仍有關鍵問題待解決。川普會前已與俄羅斯總統普丁通話兩小時，稱「幾周內」情勢就會明朗。澤倫斯基表示，烏克蘭的安全保障已100%達成共識；川普語氣略為保守，表示相關內容約「95%」獲得同意，並預期歐洲國家將承擔大部分責任，美國則扮演支援角色。另一方面，當川普提到普丁「願意幫忙」、「支持烏克蘭成功」時，澤倫斯基被拍到歪頭微笑等微妙反應，並未進一步說明。而所謂棘手的問題：同意割讓？割讓多少領土給俄羅斯？莫斯科堅持要整個頓巴斯地區，但基輔希望凍結在目前交戰位置；依俄方估算，俄軍目前約控制烏克蘭12%領土。美方則提出折衷方案，在頓巴斯設立自由經濟區，不過如何運作尚待商榷。另一關鍵則是札波羅熱核電廠，美方提議共同掌控；國際原子能總署（IAEA）表示，在地區部分停火實施後，已開始修復相關線路。克里姆林宮將俄美領導人通話形容「友好」，但強調俄方已告知，歐盟與烏方的60天停火只會延長戰爭，烏克蘭需要在頓巴斯問題上儘速決策，俄國已成立工作小組進行處理。川普表示，與澤倫斯基會面後，將再次與普丁通話。Yahoo奇摩（國際通） ・ 20 小時前 ・ 9
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 278
「神秘美軍機」現蹤台海？ 國防部證實：有他國軍機活動
「神秘美軍機」現蹤台海？ 國防部證實：有他國軍機活動EBC東森新聞 ・ 52 分鐘前 ・ 4
被送紙紮錄影帶！曹西平生前「拒和解潘若迪」怒嗆：他不過是小舞者
資深藝人曹西平日前才在社群聊起地震，感觸寫下「ㄧ切交給老天爺的安排」，不料如今卻傳出在家中離世消息，享壽66歲，消息傳出後令外界震驚與不捨。而出道逾40年的曹西平2015年曾與藝人潘若迪更爆出「紙紮錄影帶」事件，至今2人心結仍未解開。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2