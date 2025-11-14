羅智先：咖啡豆價格上漲 CITY CAFE苦撐中

（中央社記者何秀玲台北14日電）統一企業董事長羅智先表示，今年前3季獲利受咖啡豆價格影響，主要因農產品受氣候變遷與人力短缺干擾，價格短期看不到回落；至於是否會帶動統一超帶路雞CITY CAFE調漲，羅智先說，「還在苦撐中」。

受到咖啡豆價格飆漲與電商整頓拖累，統一今年前3季獲利年減近5%，羅智先今天出席統一企業「愛．Sharing」點燈活動時表示，咖啡豆沒有跡象會更好，尤其氣候變遷、人力缺乏等各方面都影響，都讓國際農產品充滿變數，「農業是非常辛苦的行業，氣候因素跟人力因素都會讓價格持續上漲」。

廣告 廣告

至於統一超的咖啡品牌CITY CAFE是否考慮漲價，他說「還在苦撐中」。

統一企業去年宣布入股網家，羅智先表示，因為大環境競爭激烈，過去幾年網家經營很辛苦，整頓後需要時間回到正常軌道；網家公布今年前3季財報，虧損比去年同期擴大，虧損到一定程度自然會有解決辦法。

此外，近期政府普發1萬元現金，羅智先笑稱自己還沒去領，也不太清楚流程，但他認為，消費者手上多1萬元，對整體消費一定有幫助。至於百貨週年慶業績是否達標，統一集團美麗事業董事長高秀玲僅簡短回應「還不錯」。

外界關注美中關係緩和，對統一轉投資統一中控的挹注，羅智先認為，大環境對統一中控影響不大，因為在中國（統一中控）還很渺小，大環境的變化沒有那麼直接，「影響最大還是我們自己」。（編輯：潘羿菁）1141114