羅智先：家樂福改名明年元旦後啟動 目前不急於展店

（中央社記者何秀玲台南29日電）統一日前宣布台灣家樂福終止品牌授權合約，將啟動改名計畫。統一企業董事長羅智先說，家樂福是「天花板級」名字，要找到替代名字不易，只是計畫不變，明年元旦後將請相關人員開始挑選。他也談到家樂福先前陸續關店，主要是房東有新規劃，整體營收並未因據點減少而衰退，目前也不急著展店，而是要思考如何引進人潮進店消費。

羅智先今天出席台南新市物流園區，會後接受媒體採訪談到家樂福改名。他說明，零售業是高度地緣性事業，台灣與法國家樂福相隔遙遠，一些調整建議常需來回溝通協調，溝通成本比權利金高，因此決定啟動改名作業。

廣告 廣告

新名稱是否會開放公司內部腦力激盪，羅智先坦言，家樂福是「天花板級」的名字，要找到更好的替代選項不太容易，且多數能想到的名稱都已被登記，2026年元旦後會請相關人員開始挑選。

此外，家樂福今年以來陸續關閉4家量販分店、3家家樂福超市、1家頂級超市Mia C'bon，羅智先說明，今年確實關了一些店，因房東有新規劃，但是也發現有趣的事情，就是關店後整體營收沒有減少，維持在新台幣800多億元，讓團隊思考過去展店配置可能存在一廂情願的情況。

羅智先說，家樂福當前不急著展店，而是思考實體門市如何讓消費者「更有理由走進來」，因人口結構改變，台灣一人一戶結構約占1/3，這對大型量販店形成很大衝擊，消費者不一定需要走進面積大的賣場購物，現階段將重新檢視量販店與超市在當前及未來10年的定位，關店並不見得是壞事，反而讓團隊更聚焦經營，他向中央社記者表示，預期2026年家樂福營收目標將維持800多億元。

家樂福未來是否迎來大幅轉型，羅智先表示，「我們天天都在轉型」。但他也坦言不喜歡劇烈變動，「如果需要大改變，其實不是好事，還是必須有緩衝」。（編輯：潘羿菁）1141229