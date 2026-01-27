即時中心／綜合報導

美國極限自由攀岩家霍諾德25日徒手攀登台北101成功登頂，行政院長卓榮泰發文祝賀「為Alex Honnold登上台灣101喝彩」。對此，國民黨立委羅智強竟以「叫陳致中改叫陳致台好了」作文章，引發爭議。對此，民進黨高雄市前議員陳致中反擊，強調父母取名「中」是中庸之道，不是中國，自己以台灣為榮，也質疑「羅委員聽到台灣就反對，有這麼難聽嗎？」

美國極限自由攀岩家艾力克斯·霍諾德本月25日徒手攀登台北101，成功登頂，全程透過Netflix向全球直播。卓榮泰隨即發文祝賀，「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝彩」。

廣告 廣告

不過，卓榮泰的發文卻不斷遭在野「大做文章」，國民黨立委羅智強就在訪問中針對「台灣101」稱，「叫陳致中改叫陳致台好了」，意圖藉「台灣101」諷刺綠營。對此，民進黨高雄市前議員陳致中也發文反擊。

陳致中表示，羅智強委員用我的名字作文章會不會太無聊！父母取致中是「中庸之道」的中，不是「中國」！卓揆說台灣101何錯之有？101在台北沒錯但也是台灣的地標，奇怪羅委員聽到台灣就反對，有這麼難聽嗎？致中毋須改名，我以台灣為榮。





原文出處：快新聞／羅智強不滿「台灣」101 陳致中回嗆：那兩個字就這麼難聽？

更多民視新聞報導

北韓今年第二射！日韓同步示警疑似飛彈落海

為101隔空互槓！蔣萬安稱「我是台灣市長？」 鍾佳濱精闢解釋反擊了

川普調高韓關稅至25%！外媒曝早有預警 背後原因竟是「這」

