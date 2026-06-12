羅智強力挺蔣萬安廢監！宣布全面封殺監委

▲藍委羅智強力挺北市長蔣萬安「廢除監察院」，他拋出改革第一步，先從人事凍結做起。（圖／記者朱永強攝）

[NOWNEWS今日新聞] 總統府11日公布第7屆29位監委提名名單，院長被提名人為獨派醫師陳永興、現任監察委員王榮璋為副院長。台北市長蔣萬安今（12）日公開表態認為，現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，爾俸爾祿、民脂民膏，「我認為應該廢除監察院」。對此，國民黨立委羅智強也力挺表示，監察院改革第一步，就先從人事凍結做起，他喊出「先凍再廢」，將對所有監委投下反對票。

羅智強指出，蔣萬安這次的主張非常有憲政高度，現在監察院最大的問題，就是已經變成台灣民主憲政的可怕毒瘤，另一隱憂則是檢調選擇性辦案，追殺在野、護航執政。他提到，過去時任監委的高涌誠，為了護航前立委段宜康，竟然多次騷擾、追殺司法官；此外，總統賴清德愛將、前行政院發言人陳宗彥涉及弊案、性招待醜聞，結果監察院也完全不敢辦、不敢彈劾；就連前新竹市長林智堅，監察院也展現鍥而不捨的護航精神，持續追殺對林智堅不利的公務員。

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羅智強主張「廢院不廢權」 拋監察院改革2路徑

羅智強認為，種種行徑都已顯示出監察院出了非常嚴重的問題，本源其實已不是人，而是制度，因此他非常認同蔣萬安。這次是民進黨兌現承諾改革監察院，其向來是主張廢除監察院，不過羅智強的看法不太一樣，他則是認為「廢院不廢權」，廢東廠而不廢監察權，監察院的改革有兩個路徑，第一、是把監察權併入立法院，由有民意基礎的立委行使監察權；第二、則是讓現有的監察院切斷如今淪為行政附庸的臍帶，不再受制於總統提名權，讓其牽制監察院。

羅智強進一步說明，監察院在原始的憲政設計當中是民意機關，是修憲之後才變成今日的行政附庸，所以恢復監察院的民意機關地位，才有辦法斬斷像高涌誠、監察院種種護航執政的行徑。他也再次強調，很認同市府方面的訊息，提出了一個有憲政高度的思維，要改革第一步當然先進行人事凍結，羅智強也就此宣布將對所有監委「投下反對票」，這已非人選適不適任的問題，而是按照民進黨過去的主張，這個機制已有徹底改革的必要。

「認同蔣萬安市長的想法，我們一起來推動憲政改革。」羅智強同時也向民進黨呼籲，不要又把自己的神主牌丟掉了，先前才把「非核家園」神主牌丟掉，如今「廢除監察院」神主牌也要丟掉的原因是什麼？因為位置分得很香。所以請民進黨一起來推動監察院憲政改革，先從凍結監察院的人事做起。

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