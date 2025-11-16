羅智強反對綠提案：沈伯洋追殺陸配憑什麼
[NOWnews今日新聞] 中國日前以「分裂國家罪」為由，對民進黨立委沈伯洋發布全球通緝，民進黨團則提案譴責中共跨境鎮壓。不過，國民黨立委羅智強今（16）日卻反嗆，沈伯洋追殺陸配時，有沒有想過，誰來保護弱勢的他們？現在民進黨提案要立法院保護沈伯洋，「我直接表態，門都沒有，我絕對反對到底」。
羅智強今天在臉書發文表示，這2年在台灣打壓陸配最用力的民進黨立委，就是主張「所有兩岸交流都是統戰」的沈伯洋，所以當看到沈被大陸通緝，真是一點也不值得同情。而賴清德要韓國瑜保護沈伯洋、民進黨在立法院提案要立法院保護沈，他只覺得荒謬可笑，想送沈一句話：「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你。」欺負陸配、自作自受，有什麼資格要別人保護他？
「沈伯洋是怎麼欺負陸配的？」羅智強指出，沈是民進黨最早主張剝奪陸配參政權的立委，提案修《兩岸人民關係條例》，要求陸配若要從政，必須「放棄中華人民共和國國籍」。但事實上，由於兩岸同屬一中憲法架構，有「主權互不承認」的政治障礙，要陸配放棄對岸「國籍」根本不可能，這也是《兩岸人民關係條例》存在的原因。
羅智強說，沈伯洋說陸配拿不到放棄中國大陸籍證明而被剝奪參政權，「那是中國的問題，不是台灣的問題」，而民進黨接著展開對參政陸配的大追殺、大清算，所以他請問沈伯洋，你追殺陸配時，有沒有想過，誰來保護弱勢的他們？
羅智強也說，沈伯洋何止只追殺陸配，沈曾接受專訪時說，中共可能威脅在中國大陸做生意或有妻小在中國大陸的人，這類「高風險群」有幾十萬人，「一開始就要管好」，台灣應該要有專門的「作戰中心」來對付第五縱隊。所以在沈伯洋的推動下，不只參政陸配被剝奪參政權，已有許多陸配直接被民進黨政府剝奪身分，拆散家庭、迫使骨肉分離。
羅智強表示，所以，當賴清德要求韓國瑜保護沈伯洋，「而民進黨也提案要立法院保護沈伯洋（這也很好笑，賴總統有軍隊都不能保護沈伯洋了，請問立法院如何保護）」，他只覺得諷刺、荒謬，他想請問：沈伯洋清算陸配時，賴清德有沒有以「總統」身分保護陸配？民進黨要不要提案，譴責賴清德和沈伯洋清算陸配？「而我也要直接說，對於民進黨提案要立法院保護沈伯洋，我直接表態：門都沒有，我絕對反對到底」。
