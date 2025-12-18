即時中心／潘柏廷報導

行政院15日宣布拍板不副署藍白再修版《財劃法》，使得藍白立委相當不滿；立法院司法及法制委員會今（18）日更邀請法務部長鄭銘謙、行政院秘書長張惇涵等人就「行政院長不副署」報告並備詢，但沒想到，國民黨立委羅智強卻指控「希特勒是總統賴清德的偶像」，使得張惇涵直接怒嗆羅智強，「這裡是國會殿堂！不要講這種你自己的臆測，也是抹黑臆測」。

羅智強今日上午質詢鄭銘謙、張惇涵時先宣稱「國家不需要多數意志，只需要堅強意志」這段話是他們的偶像、惡名昭彰的獨裁者希特勒所講的，立即遭到張惇涵嚴正否認，而當被羅又稱賴清德是他們的偶像時，張惇涵更反擊「我心中沒有偶像崇拜」。

廣告 廣告

接著，羅智強指控賴清德與希特勒的話有87%的相像，還建議賴清德與希特勒結拜，使得鄭銘謙直喊「不能這樣講」。

此外當張惇涵被問「希特勒是執政還是在野屠殺猶太人？」，張惇涵反嗆「蔣介石也是有名的獨裁者，在野和執政時候都有獨裁的案例」，而羅智強又問「史達林獨裁的是執政還是在野？」，張惇涵則回應「兩個都有」。

隨後，羅智強再問「今天在野黨有辦法任命法務部長嗎？」，鄭銘謙則表示，委員一直談獨裁者，心中只有獨裁者，而台灣是民主法治的社會；張惇涵再開嗆「法務部長是行政院任命，但憲法法庭是立法院癱瘓」，但羅智強卻稱憲法法庭是賴清德癱瘓，到現在不願意提公正的大法官人選，而張惇涵則批是提2次都遭封殺。

羅智強又稱，昨天檢調搜索在野黨的黨部及清算在野人員，今天能夠做行政權決定的是在野黨嗎？歷史上能夠獨裁只有執政者，而「在野獨裁」是賴清德發明的名詞，從來都沒有聽過。

同時，羅智強還舉出總統府秘書長曾說「在整個憲政設計上，行政院應該副署，不然會打臉賴清德，會造成憲政危機」，張惇涵則說那句是去年（2024）12月講的話，而那個時候憲法法庭還沒被癱瘓，因為《憲訴法》是今年1月公布，「你不能穿越時空走出時空」。

沒想到，羅智強最後稱「元首永遠是對的」這句話是賴清德的偶像希特勒說的，張惇涵聽聞後，要求更正，羅智強卻表示「這就是賴清德的邏輯」；對此，張惇涵回擊｢你不是賴總統的發言人，還是你想當賴總統的發言人，我也可以和賴總統推薦？」。

張惇涵更怒嗆羅智強，請對方更正希特勒是賴清德偶像的事情，「這裡是國會殿堂！不要講這種你自己的臆測，也是抹黑臆測」。









原文出處：快新聞／羅智強喊「希特勒是賴清德的偶像」 張惇涵怒嗆：抹黑臆測

更多民視新聞報導

京華城案開庭！女支持者激動高喊「阿北」摸臉頰畫面曝

藍白通過彈劾卓榮泰提案 網酸爆：黃國昌不是要廢監院？

高虹安重返竹市府上班高喊「我回來了！」形容過去一年：按下暫停鍵

